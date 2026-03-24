Valencia cambia las normas: vuelven los circos con animales y salen a la luz las imágenes polémicas

La Comunitat Valenciana fue una de las primeras autonomías en prohibir circos con animales, y muchos circos tradicionales (como el Circo Wonderland) dejaron de usar fauna salvaje y entregaron sus animales a centros de rescate. Sin embargo, algo ha fallado.

Con el nuevo gobierno autonómico se ha modificado esta normativa y se ha permitido de nuevo la actividad circense con determinados animales, lo que colectivos animalistas consideran un retroceso.

De hecho, han salido a la luz unas preocupantes imágenes que denuncian la situación que se vive en el "Circ de Nadal" que utiliza caballos, burros, bueyes Highland, watusis, llamas y dromedarios. Aunque han sido prohibidos expresamente el uso de cocodrilos y serpientes por vulnerar la normativa, los demás animales siguen trabajando debajo de la carpa.

Se trata de uno de los pocos circos que aún emplean animales en España, justo cuando numerosas comunidades autónomas y cientos de municipios han optado por prohibir o limitar este tipo de espectáculos. Esto ha provocado una fuerte indignación social, en un contexto en el que el uso de animales en circos está cada vez más cuestionado y restringido.

Detrás de las cámaras

Mayte y Aitana, activistas por los animales, han revelado la cruda realidad que se oculta detrás del telón, exponiendo presuntos casos de maltrato animal y condiciones deplorables.

Durante el intento de documentar las condiciones de los animales con una cámara del móvil, se enfrentaron a la hostilidad de los trabajadores del recinto, quienes intentaron ocultar sus prácticas y bloquear la grabación de lo que ocurría en las instalaciones.

El objetivo del personal del circo era evitar que se registraran los métodos que utilizan para obligar a los animales a salir al escenario, en un momento en el que asociaciones y colectivos vienen denunciando la "normalización" del uso de animales en el circo en València.

A pesar de los intentos de censura, las activistas afirman haber presenciado claros actos de maltrato, incluyendo empujones y el uso de un látigo para forzar a los animales a actuar.

Estados deplorables

Uno de los casos más alarmantes que expone el vídeo es el estado de salud de un dromedario: las imágenes y el testimonio relatan que el animal se encontraba en un estado deplorable, arrastrando una de sus patas traseras.

"El primer día que fuimos lo vimos arrastrando a una de sus patas traseras y a la semana siguiente volvimos a verlo y todavía cojeaba más", relatan, lo que les lleva a concluir que el animal no ha recibido ningún tipo de atención veterinaria adecuada.

A esto se suma el sufrimiento provocado por las condiciones del espectáculo en sí. La joven que narra el vídeo describe con indignación el estrés al que someten al animal debido al volumen de la música.

"Es que es para alucinar. Hay un dromedario dentro ahora mismo metido en el circo con este nivel de decibelios, retumba todo, o sea, y el dromedario ahí dentro".

En España solo quedan unos pocos espectáculos que siguen usando animales, y más de 500 municipios han aprobado restricciones o prohibiciones, lo que muestra una tendencia general al circo sin animales.