El Gobierno quiere cambiar las normas: los centros de rescate de animales dejarán de existir en España con esta nueva ley

Cristina Marcos con una gallina en brazos en el santuario de Salvando Peludos. Salvando Peludos

En estos últimos días, más de 30 santuarios firmantes del Manifiesto por el Reconocimiento Legal de los Santuarios de Animales, lanzan un grito de auxilio ante lo que consideran el fin de los santuarios tal y como los conocemos. El conflicto nace de la tramitación simultánea de dos Reales Decretos que dejan a los santuarios en un limbo legal letal.

El Gobierno está tramitando dos Reales Decretos distintos sobre "núcleos zoológicos": uno desde Agricultura (MAPA) para núcleos "tradicionales" y otro desde Derechos Sociales para animales de compañía.

El problema es que ninguno de los dos les reconoce como centros de rescate sin fines productivos. Los santuarios están denunciando que, si se aprueban, pasarían a ser tratados como granjas o quedarían directamente fuera de la ley, lo que haría casi imposible su funcionamiento tal y como los conocemos hoy.

Los detalles de la Ley

El borrador de Real Decreto de núcleos zoológicos tradicionales (MAPA) dice que refugios con animales de especies "de producción" que no van a consumo también son "núcleos zoológicos" y deben inscribirse en el Registro de Explotaciones Ganaderas.

Los reconoce como un tipo de núcleo zoológico, pero jurídicamente los trata como explotaciones sometidas a la Ley de sanidad animal (con posibles sacrificios obligatorios, fuerte bioseguridad, etc.), no como espacios de protección animal.

"Esto implica aplicar protocolos de bioseguridad industrial que permitirían el sacrificio obligatorio de animales sanos por enfermedades de interés comercial agrario, ignorando que estos animales jamás entrarán en la cadena alimentaria, entre otros requisitos", explica Cristina Marcos, directora de comunicación de Salvando Peludos.

Los santuarios lo interpretan como una "sentencia de muerte administrativa": seguirían existiendo en el papel, pero bajo reglas pensadas para la producción, no para el rescate.

Excluir a las especies "de producción"

El otro borrador, el de núcleos zoológicos de animales de compañía de Derechos Sociales y la Dirección General de Derechos de los Animales (DGDA), desarrolla la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de animales y ordena los núcleos de animales de compañía.

Este proyecto excluye a los santuarios que albergan especies denominadas "de producción". Las vacas, los cerdos, las gallinas, los caballos rescatados y llevados a un refugio no entran en esta ley.

El resultado es que los santuarios que tienen estos animales quedan fuera del paraguas de protección ética de Derechos de los Animales y bajo el control casi exclusivo de Agricultura. La consulta pública de estos Reales Decretos finaliza hoy, 20 de marzo.

Los animales rescatados, que viven en estos centros, no están inscritos individualmente como animales de compañía, ni necesariamente en centros de protección animal tal como los tipifica el borrador.

"Estamos ante una sentencia de muerte administrativa. Si estos textos se aprueban, los santuarios se convertirán en búnkeres invisibles donde las visitas y el voluntariado estarán prohibidas y la vida de los animales dependerá de la voluntad del mercado ganadero", afirma Fernando Sánchez, portavoz de la campaña.

Una ayuda urgente

En un tiempo récord de apenas 48 horas, la plataforma santuariosnosongranjas.org ha recogido más de 3.000 firmas para exigir una regulación específica. Los santuarios piden una categoría legal propia para los centros de rescate sin explotación económica, distinta de las granjas pero dentro del marco de Derechos de los Animales.

Reclaman que no se les pueda aplicar el sacrificio obligatorio de animales sanos pensado para la industria, que se adapten las exigencias de bioseguridad y que se les incluya en una norma específica.

Los centros de rescate de España son lugares destinados a la preservación y protección de la vida silvestre. Salvando Peludos acoge a más 500 gatos y 260 perros entre los cinco centros, y a más de 300 animales de granjas en el Santuario.

Burros, caballos, ponis, gallinas, patos, ocas, ovejas, cabras, vacas, cerdos, jabalíes, palomas y tortugas. Todos los animales merecen un lugar que garantice su bienestar y su cuidado, sin explotarlos con fines económicos.

Sella era una vaca que iba camino al matadero, tenía una pata amputada y fue rescatada a tiempo. Hoy vive en paz, como todos los demás que ahora han encontrado una casa lejos de las violencias.