Los animales de Chuck Norris: vivía con 4 golden retriever, un labrador, un corgi y creó una marca de nutrición canina

Aunque el mundo lo conoció por sus papeles de tipo duro, Chuck Norris se definió también como un amante de los perros de toda la vida. Su rancho de Texas, Lone Wolf Ranch, era su refugio.

Allí, los perros eran miembros de la familia, héroes y protectores a los que se honra y cuida con un nivel de atención poco común. Junto con su esposa Gena O'Kelley, fueron padres de muchos animales, llorando por los que perdieron, pero sin parar de investigar sobre su salud.

En sus últimas entrevistas, dejó claro que su compromiso con la salud canina no nace de una moda, sino de años de convivencia y preocupación real por el bienestar de sus animales.

La vida cotidiana con seis perros

En 2025, Chuck y Gena contaron en una entrevista cómo su día a día giraba en buena medida alrededor de sus seis perros: cuatro golden retrievers, un labrador y un corgi. Estos perros participan en sus rutinas de bienestar, acompañándolos en caminatas, ejercicios y actividades en el rancho de Grimes County, Texas, lo que convierte cada jornada en una mezcla de entrenamiento y convivencia afectiva.

La pareja describió escenas sencillas pero reveladoras: veladas en la sala de cine de casa, con hijos y nietos viendo una película mientras los perros duermen esparcidos por el suelo, hasta el punto de que, cuando alguno ronca, Chuck bromea asegurando a sus nietos que "no es él".

Esa cotidianidad muestra que sus perros no eran solo compañía, sino parte del núcleo emocional de la familia, presentes en los momentos de descanso tanto como en los de actividad.

Una misión especial

El amor de Chuck Norris por los animales también tiene un lado marcado por la pérdida: la familia Norris sufrió la muerte de varios perros por problemas de salud, pese a darles buenos cuidados.

Ese contraste entre el cariño dedicado y las enfermedades de sus mascotas motivó al matrimonio a investigar durante años la nutrición canina, buscando explicaciones y soluciones a por qué algunos alimentos comerciales no estaban dando el resultado que esperaban.

De esa preocupación surgió una convicción: muchos piensos habituales se procesan a altas temperaturas y con ingredientes poco adecuados, reduciendo el valor nutricional que los perros necesitan para gozar de una buena salud, energía y longevidad.

Para Norris, que ha construido su carrera sobre la fuerza, la disciplina y la vitalidad, tenía sentido intentar trasladar esos mismos principios a la alimentación de sus propios perros.

Nace Lone Wolf Ranch Pets

En septiembre de 2024, Chuck y Gena Norris dieron un paso más y lanzaron oficialmente Lone Wolf Ranch Pets, una marca premium de nutrición canina inspirada en los perros con los que conviven y en el entorno natural de su rancho en Texas.

La misión de la empresa es ofrecer a los perros "alimentos integrales, ricos en nutrientes, que imiten lo que consumirían de forma natural en estado salvaje", con ingredientes seleccionados para apoyar la salud, vitalidad y espíritu del animal.

El producto estrella, Power Foods Complete, es un alimento aireado de alta proteína elaborado con carne de res criada en rancho, vísceras, cartílago y médula ósea, combinados con verduras y otros "Power Foods" pensados para favorecer la digestión, la fortaleza muscular y un pelaje sano.

Frente a los piensos sometidos a altas temperaturas, Lone Wolf utiliza un proceso de secado al aire que ayuda a preservar vitaminas como A, E y del grupo B, manteniendo más intactos los nutrientes originales.

Una filosofía de vida

Más allá del alimento principal, Lone Wolf Ranch Pets ha ido ampliando su oferta con premios y suplementos diseñados también bajo esta filosofía de "fuerza y pureza", alineada con la imagen pública de Chuck Norris.

Sus snacks Power Food Treats, por ejemplo, se basan en proteínas de alta calidad como corazón de res y plasma bovino, sin conservantes ni rellenos artificiales, y se presentan como un complemento saludable para entrenamiento y recompensa.

En la web oficial de la marca se recalca que, para la familia Norris, los perros son "miembros queridos de la familia" y que sus recetas buscan alimentar la fuerza, la resiliencia y el espíritu intrépido de estos animales, en un claro paralelismo con la figura del propio Chuck.