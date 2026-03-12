Cósima Ramírez, sobre la primavera: "Entre las primeras señales de este renacer está la reaparición de la mariquita"

"Ha sido un largo invierno, queridos Mascotarios", afirma Cósima Ramírez, y confiesa que a ella ya le empiezan a "interesar los revoloteos de la incipiente primavera". Tras meses de frío y recogimiento, cualquier señal de vida nueva se vuelve casi un acontecimiento, y pocas son tan pequeñas y a la vez tan significativas como la reaparición de la mariquita.

En este nuevo vídeo para Mascotario, Cósima dedica su atención a estos pequeños insectos y a su mundo interior. Explica que, "entre las primeras señales de este renacer colectivo, está precisamente la vuelta de este pequeño escarabajo de colores brillantes".

"Un pequeño insecto que se pasa el invierno en estado de diapausa (un tipo de hibernación) para despertar con la llegada de la primavera y sus primeros días de sol". Bajo piedras, cortezas o rincones protegidos, muchas mariquitas pasan los meses fríos en pausa.

Durante el letargo ahorran energía hasta que el aumento de la temperatura y de la luz les indica que es hora de volver a salir. La delicada apariencia de la mariquita, con su caparazón redondeado y sus puntos negros, "disimula una cazadora feroz, capaz de comerse 5.000 pulgones durante su jolgorio primaveral".

Depredadores voraces

Tanto las larvas como los adultos de especies como la mariquita de siete puntos, Coccinella septempunctata, son depredadores voraces de pulgones y otras pequeñas plagas que afectan a cultivos y jardines, convirtiendo a este insecto en un aliado silencioso de huertos, frutales y plantas ornamentales.

Cósima menciona algunas de las protagonistas más frecuentes de nuestros campos y parques: "La mariquita de siete puntos (Coccinella septempunctata), la mariquita de dos puntos (Adalia bipunctata) y la mariquita asiática o arlequín (Harmonia axyridis) son las especies más comunes en Europa".

Las dos primeras son especies tradicionales y muy apreciadas, utilizadas incluso en control biológico por su eficacia contra los pulgones. La tercera, la arlequín, es originaria de Asia y se ha expandido por Europa y América hasta ser considerada especie exótica invasora en muchos lugares.

No todas las mariquitas son rojas, recuerda Cósima. "Existen mariquitas amarillas, negras, naranjas y rosas". Bajo esa variedad de colores se esconde una misma estrategia defensiva: advertir a posibles depredadores de que no son un bocado tan apetecible.

Empezar a volar

"Liberan un líquido maloliente amarillo por las articulaciones de sus patas para disuadir a depredadores", un mecanismo que, unido a su coloración llamativa, funciona como un pequeño cartel de "mejor no me comas" en el mundo de los insectos.

A pesar de su tamaño diminuto, "son capaces de volar distancias impresionantes", cambiando de planta, de huerto o incluso de zona según las condiciones y la disponibilidad de alimento.

En este vídeo, Cósima utiliza a la mariquita como símbolo de algo más amplio: la primavera como momento en el que lo pequeño empieza a moverse y, con ello, se activa toda una red de relaciones.

Cada mariquita que despierta anuncia también el regreso de las flores, de los insectos que polinizan y de los ciclos que sostienen la vida de muchos otros animales, incluidas nuestras mascotas y nosotros mismos.