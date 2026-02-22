3.500 pañuelos verdes para las mascotas en las Fallas: la nueva medida para cuidar a los animales en Valencia

Falta relativamente poco para que empiece uno de los eventos más inesperados de toda España: las Fallas de Valencia. Durante varios días, las calles se llenan de música, pasacalles, pólvora, puestos de comida, verbenas nocturnas y muchísima gente.

Es el sueño de muchos ciudadanos españoles y la peor pesadilla de todos los animales que habitan esas calles. Cada año, se repite la misma situación: miles de perros y gatos sufren durante días por el ruido constante.

Suben sus niveles de estrés, el miedo se dispara y los obliga a entrar en "modo alarma", activan una respuesta de huida o bloqueo que puede durar horas y días. Por esto, es necesario hacer frente a esta situación.

Una medida simbólica

Este año, València estrenará una medida diferente, sencilla pero simbólica, para cuidar a los animales que peor lo pasan con los petardos. Según informa la agencia EFE, el Ayuntamiento repartirá 3.500 pañuelos verdes para que los lleven aquellos perros que necesitan un paseo más tranquilo, alejados del estruendo de la pirotecnia.

Este pequeño foulard colorado debería permitir identificar a las mascotas más sensibles al ruido para evitar tirar petardos en su entorno. Se entregarán de forma gratuita a través de la red de clínicas veterinarias de la ciudad.

Cualquier persona con mascota podrá solicitar uno. La iniciativa se enmarca en la campaña "Ayúdales a vivir las Fallas", impulsada junto al Colegio de Veterinarios de València para promover el bienestar animal durante las fiestas.

Los horarios prohibidos

La campaña no se limita al pañuelo. Se recomienda mantener la calma si el animal se asusta, no reñirle, ni gritarle, no dejarlo solo en casa en los momentos de más ruido, crear un refugio interior más silencioso y ser un apoyo emocional en todo momento.

Además, el bando fallero de 2026 incorpora dos franjas horarias diarias en las que no se podrán lanzar petardos, pensadas para facilitar los paseos de las mascotas. Estos tramos son de 9:00 a 10:00 de la mañana y de 15:00 a 17:00 de la tarde.

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía y a las comisiones que los respeten. El mensaje es claro: si ves un perro con un pañuelo verde, respeta su espacio, evita encender petardos a su lado y facilita que su paseo sea lo más calmado posible.

Estas medidas no están pensadas para solucionar el problema, pero es el primer paso para empezar a abordarlo. Como sociedad, estamos empezando a tomar conciencia sobre el sufrimiento de otras especies, aunque los avances son demasiado lentos. Ahora toca a todos los ciudadanos que acudirán a las fallas de València respetar la sensibilidad de los demás seres vivientes.