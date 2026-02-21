Los expertos lo confirman: perros y gatos necesitan beber entre 50 y 100 ml de agua al día por kilogramo de peso corporal

Como en los humanos, la hidratación es uno de los aspectos más importantes para la salud de nuestras mascotas. Es fundamental asegurarse de que nuestros perros y gatos estén bien hidratados.

Los expertos de Tappwater, a Bluewater Company, afirman que tanto perros como gatos necesitan beber aproximadamente entre 50 y 100 ml de agua al día por kilogramo de peso corporal. En algunos casos, esta empresa se convierte en un reto.

"Los felinos muestran poca predisposición al contacto con el agua y su temperamento sibarita les condiciona a ser muy exigentes ante los condicionantes a la hora de ingerirla", escriben en un documento.

Además, la calidad del agua juega un papel crucial para evitar cualquier signo de deshidratación, como debilidad, letargo, vómitos o diarrea y fiebre, o la aparición de una enfermedad asociada.

El agua filtrada

Por esto, una opción es utilizar el agua filtrada. El 99,5% del agua del grifo en España se considera apta para el consumo y cumple con todos los estándares de calidad establecidos por la UE, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Sin embargo, contiene toxinas y contaminantes como agentes patógenos (bacterias, virus), químicos inorgánicos (metales pesados, como el plomo y mercurio), químicos orgánicos (plaguicidas, detergentes, microplásticos) u otros contaminantes.

El agua filtrada, por el contrario, potencia la ingesta, eliminando el cloro y los olores asociados a este y hace que el tomar agua sea más atractivo para las mascotas, al tener un sabor más puro.

Menor riesgo de enfermedades

Además, al aumentar el consumo de agua, los animales mejoran sus niveles de hidratación, y corren un menor riesgo de desarrollar una enfermedad asociada a esta.

La ingesta de agua filtrada mejora la función renal, digestiva, especialmente en aquellos animales que tienen digestiones delicadas, e inmunológica de nuestras mascotas. No en vano, previene problemas de salud a largo plazo, al eliminar las sustancias tóxicas. Su consumo regular, se traduce en un mayor brillo y elasticidad, tanto de la piel como del pelo en perros y gatos.

Es importante utilizar buenos filtros que consiguen eliminar sustancias tóxicas del agua del grifo, como la cal, el cloro y otras impurezas, como los microplásticos, sin alterar los minerales esenciales.

El filtro ShowerPro Diamond es capaz de eliminar hasta el 90% del cloro y reducir la adherencia de la cal en un 80%. Y sumado a esto, gracias a la tecnología incorporada en su cabezal, aporta los niveles ideales de minerales esenciales al agua, mejorando el equilibrio del pH para que la piel y el cabello se mantengan en perfectas condiciones.