Descubre el parque de El Retiro con tu gato: los rincones más calmados y menos concurridos donde jugar con tu felino

Agua fresca, algún premio y una mantita ligera: no hacen falta muchas cosas para un plan especial con tu gato. En Madrid, existe un lugar único que puede revolucionar tus costumbres.

Pasear por El Retiro con un gato puede parecer una rareza, pero también es una oportunidad para redescubrir el parque desde otra mirada: la de un animal curioso, sensible y mucho más tranquilo que la mayoría de los perros.

Si tu gato está acostumbrado al exterior y se maneja bien con arnés o mochila, El Retiro puede convertirse en un escenario perfecto para un plan urbano diferente.

Animales territoriales

Sin embargo, todos tutores deben ser responsables y saber cómo organizar estos tipos de salidas. Los gatos son animales territoriales y muchos no disfrutan de los cambios de entorno, así que el primer paso es conocerse bien.

Este tipo de plan solo es recomendable para gatos sociables, seguros y que ya hayan hecho pequeñas salidas controladas, por ejemplo, en transportín o mochila ventilada, sin mostrar estrés excesivo.

Si tu gato se esconde, jadea, maúlla sin parar o intenta escapar, es mejor no forzar la experiencia y volver a casa. Empezar por pequeños objetivos es mejor que lanzarse al vacío.

Sin embargo, si tu felino es ya un experto, entonces recoge el arnés y sal a la calle. Antes de cruzar la verja del parque, asegúrate de que tu gato lleva la correa bien puesta o que viaje en una mochila especialmente diseñada para animales.

Los rincones más calmados

Lleva siempre contigo la cartilla veterinaria, un poco de agua, chuches y una toalla para que pueda tumbarse en el césped si lo prefiere. Evita las horas de más calor y los momentos de mayor afluencia para reducir ruidos y estímulos bruscos.

Aunque El Retiro es un parque muy concurrido, existen rincones más calmados y zonas de descanso del bullicio de las grandes avenidas. En los alrededores hay lugares arbolados amplios, caminos secundarios menos transitados o praderas recintadas.

Es preferible elegir un lugar tranquilo que los clásicos puntos turísticos. Siéntate y deja que el gato observe, huela y se relacione con el ambiente a su alrededor. Observa sus movimientos y no lo pierdas de vista nunca. Las orejas relajadas, una postura cómoda y una curiosidad tranquila son buenas señales. Si intenta huir, significa que quiere volver a casa.

Necesitará un tiempo para adaptarse y relajarse con todos esos estímulos nuevos. También puedes llevarle uno de sus juguetes favoritos para que se sienta más seguro y reconozca un trocito de casa.

Respetar las normas básicas

En Madrid, las mascotas pueden transitar por parques como El Retiro siempre que se respeten las normas básicas de convivencia y se mantenga el control del animal. La clave es que vayan siempre asegurados y que no estén expuestos a zonas concurridas.

Ten en cuenta que el parque cuenta con área canina y horarios en los que hay muchos perros sueltos, por lo que conviene evitar esas zonas y franjas si vas con gato. Cualquier encuentro con perros desconocidos, por muy buenos que sean, puede resultar muy estresante para un felino.