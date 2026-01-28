Los mejores trucos para que tu mascota vaya a juego contigo: así se coordina estilo y personalidad con tu perro

Cuando pensamos en hacer match a la hora de vestir con los que más queremos, solemos recurrir a las típicas zapatillas a juego, un abrigo parecido, una sudadera igual o incluso algunas joyitas que, al juntarlas, se llenan de significado y nos recuerdan a esa persona especial. Muchas veces cuidamos estos detalles con la pareja, familia o amigos… pero nos olvidamos de quien nos acompaña cada día: nuestra mascota.

Tu perro forma parte de tu vida, de tu rutina y de tu universo emocional, así que ¿por qué no también de tu estilo? Coordinar vuestros looks no va solo de moda: es una forma de expresar vínculo, personalidad compartida y una estética común que habla de quiénes sois juntos.

En este contexto aparece una firma que lleva el concepto de ir a juego a otro nivel: Branni Pets. La marca de marroquinería canina propone que podamos hacer match con nuestras mascotas de la forma más glamurosa, cuidando tanto el diseño como el bienestar del perro.

Collares de calidad

Branni Pets se centra en la estética de todas sus piezas, fabricadas a mano a partir de piel italiana, pero priorizando en todo momento la comodidad de los perritos. Esto significa collares, correas y arneses con acabados de calidad, suaves al contacto, resistentes al uso diario y pensados para que tu perro se sienta libre, cómodo y seguro durante el paseo.

La clave está en el color: la firma sigue las gamas que están en tendencia para llenar de glamour cada accesorio. Así, es posible escoger collares, correas y arneses en tonos que encajan con tu propio armario: neutros elegantes, colores vibrantes, pasteles o acentos más urbanos.

El resultado es un matching sutil pero efectivo: tú llevas, por ejemplo, un bolso o unas zapatillas en el mismo tono que el arnés de tu perro, y juntos conquistáis el estilo urbano sin parecer disfrazados.

Coordinar los accesorios

Partiendo de propuestas como las de Branni Pets, coordinar tu look con tu perro es mucho más sencillo de lo que parece:

Usa el color como punto de unión: elige un tono protagonista (camel, negro, verde oliva, burdeos, etc.) y repítelo en tu outfit y en el set de collar + correa + arnés de tu perro. Crea conjuntos urbanos: mezcla vaqueros, zapatillas y abrigo oversize con accesorios caninos en piel italiana del mismo color que tu bolso o cinturón.

Arnés perro juno marrón de Branni Pets. Branni Pets

Apuesta por los detalles con significado. Así como una joya compartida une a dos personas, un collar o una correa en un color especial puede simbolizar una etapa, un viaje o un momento clave con tu perro. Alterna discreción y fantasía para el día a día. Usa tonos neutros y líneas limpias; para planes especiales, colores tendencia o combinaciones más llamativas.

Estilo, personalidad y bienestar

Ir matching con tu perro no va de convertirlo en un complemento, sino en darle un papel protagonista en tu forma de expresarte. Las piezas bien diseñadas, como las de marroquinería canina que trabajan con piel italiana y se inspiran en las tendencias de color, permiten que el estilo humano y el canino convivan sin sacrificar comodidad.

Al final, se trata de lo mismo que cuando haces match con unas zapatillas, un abrigo o una joya: crear un pequeño código visual que os una y que, cada vez que salgáis juntos a la calle, cuente vuestra historia. Solo que esta vez, el "a juego" es con quien te espera siempre moviendo la cola.