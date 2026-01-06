Desde hoy, tus tiendas de mascotas más cerca: Uber Eats incorpora 190 establecimientos especializados a su 'app'

Un perro en una tienda de animales con un hueso en la boca. Istock

Uber Eats amplía su catálogo y se adentra de lleno en el universo del cuidado animal. La compañía ha anunciado la incorporación de Kiwoko y Tiendanimal a su plataforma, dos marcas especializadas en animales de compañía en España.

Gracias a esta alianza, los usuarios podrán acceder desde la app a un total de 190 tiendas y más de 5.000 productos que estarán disponibles en cuestión de minutos.

La integración tiene cobertura nacional y ya funciona en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas, Bilbao, A Coruña, Zaragoza o Granada, entre muchas otras ciudades.

"La mejor forma de estar cerca de ellos es hacerles la vida más fácil, sobre todo en momentos como la Navidad, cuando buscan sorprender y cuidar a los compañeros animales que forman parte del hogar", afirma Pablo Espinosa Mateos, director de Desarrollo de Negocio de Tiendanimal.

Según él, poder acceder a un catálogo muy amplio y recibirlo en minutos, sin complicaciones, es fundamental.

Desde comida hasta juguetes

A través de Uber Eats, los usuarios encontrarán el mismo surtido que en las tiendas físicas o webs de ambas marcas.

Piensos, comida húmeda, snacks, suplementos nutricionales, además de artículos de higiene y cuidado como champús, productos dentales, antiparasitarios o accesorios de peluquería.

No faltan tampoco los elementos de descanso y entretenimiento: camas, rascadores, jaulas, correas, comederos, ropa, juguetes y artículos educativos, pensados para perros, gatos, roedores, reptiles, peces y aves.

Temporada festiva

De cara a las fiestas, llegan también productos temáticos que harán las delicias de los más peludos: ropa festiva —como gorros, jerséis o pijamas—, calendarios de Adviento, juguetes navideños, snacks especiales y camas con diseños invernales.

"Con esta incorporación seguimos avanzando en nuestra misión de entregar casi de todo, facilitando el acceso inmediato a productos esenciales para el cuidado de los animales de compañía", señala Marta López Saavedra, directora de Retail de Uber Eats en España.

"Tanto para reponer alimentación como para encontrar un detalle especial, los usuarios podrán hacerlo de forma cómoda y rápida".

Aliados para el día a día

Desde Kiwoko, su directora de Marketing y Clientes, Caroline Arrú, destaca que esta colaboración permite "acompañar a los clientes en su día a día", ofreciéndoles acceso rápido a todo lo que sus animales necesitan.

"Sabemos que su tiempo es valioso, y esta alianza refuerza nuestro compromiso de facilitarles la vida y responder a sus necesidades allí donde estén", añade.

Que Uber Eats incluya también productos para animales supone un hito. Este paso demuestra que el mercado se amplía hacia el cuidado de las mascotas, respondiendo a la demanda de millones de personas que quieren atender su bienestar.