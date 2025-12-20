Carlos, veterinario, revela las 5 conductas que confirman que tu gato te quiere: "Está mostrando su vulnerabilidad"

Los amantes de los gatos conocen bien el ronroneo y el amasado como signos clásicos de afecto. Sin embargo, Carlos Gutiérrez, veterinario, advierte que el lenguaje del amor felino es mucho más complejo.

Acompañado de su gato Alcachofo, se ha propuesto descifrar esas conductas que, aunque a los humanos nos parezcan "rarísimas o incluso hasta molestas", tienen una explicación científica y emocional arraigada en el vínculo con sus dueños.

Según él, existen cinco conductas inusuales que confirman que tu gato te adora. Solo es necesario prestar atención y aprender a interpretar la forma de comunicar de estos felinos.

Enseñar las vulnerabilidades

Uno de los comportamientos que más desconcierta a los dueños ocurre cuando el gato sube a la cama o se acerca para recibir caricias y, deliberadamente, muestra su trasero.

Lejos de ser una falta de respeto, el veterinario aclara que se trata de una señal de máxima confianza. "Nos están mostrando una parte de su cuerpo que es altamente vulnerable, una parte donde no tienen ningún tipo de defensa", explica Carlos.

Si el felino realiza este gesto, es porque sabe que "puede darnos la espalda y no tienen nada de lo que preocuparse". Además, biológicamente, en la base de la cola poseen unas glándulas que, al ser estimuladas con caricias, les provocan placer.

Perseguir los olores

¿Tu gato te quita el sitio en el sofá en cuanto te levantas? Según el experto, no es una lucha de poder ni un intento de jerarquía para demostrar quién manda en casa. La razón es puramente olfativa y sentimental.

"Cuando nosotros nos levantamos de un sitio, lo dejamos lleno de nuestros olores", detalla el veterinario. Al ocupar ese lugar caliente, el gato busca impregnarse de la esencia de su dueño porque lo extraña.

"Me voy para allí porque añoro a mi compañero humano", es, según Carlos, lo que piensa el felino al realizar esta acción. Los gatos son animales extremadamente sociales y, pasando la mayor parte de su tiempo solos, a veces muestran necesidad de acercamiento humano.

Además, el olfato es el sentido más desarrollado que tienen y, a través de él, van andando por el mundo y expresando sus necesidades.

El cariño físico

A veces, el cariño físico puede resultar doloroso. El veterinario señala que cuando los gatos están muy excitados y quieren mostrar afecto, no controlan sus garras, clavándolas en las piernas o rodillas de sus humanos.

Este comportamiento está relacionado con el "amasado", un instinto que les recuerda a su etapa de cachorros con su madre. "Estoy a gusto a tu lado y por eso tengo que hacer así con las garritas", traduce el experto sobre este gesto que demuestra afecto.

Para muchos, ver a su gato olfateando intensamente los zapatos al llegar de la calle es un misterio. Carlos explica que el calzado trae información del exterior y de otros animales.

El animal no solo investiga dónde ha estado su humano, sino que realiza un acto de posesión mediante el marcaje facial. Frota su cara contra el zapato para liberar feromonas. Según el veterinario, el mensaje es claro: es una forma de reconocer al humano como un miembro vital de su manada.

El instinto cazador

Finalmente, una de las conductas más extrañas es encontrar juguetes sumergidos en el bebedero o en la cama del dueño. Esto nace del instinto cazador del gato, quien en la naturaleza escondería su comida para que otros depredadores no la huelan.

Al llevar el juguete al bebedero o a la cama, el gato está compartiendo su "presa" en una zona segura y sagrada para él. "Puede que a ti no te haga demasiada gracia, pero vamos a quedarnos con la parte positiva: él no quiere que pases ninguna necesidad", asegura Carlos.

Mirar a través del prisma felino

El mensaje final del veterinario es una invitación a la empatía. Muchos de estos comportamientos son "muy poco obvios" desde una perspectiva humana, pero esenciales para la psique del animal.

"Con nuestros gatos siempre hay que ir más allá", concluye Carlos, recordando que hasta en sus rarezas, nuestros compañeros felinos nos están diciendo que somos sus "perfectos compañeros de vida".