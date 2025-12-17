Alex Santillana, experto en estética canina, sobre la mejor mascarilla de pelo para perros: "100% artesanal, no engrasa"

La salud y el aspecto del pelaje son indicadores clave del bienestar general de los perros. En el caso de las razas de pelo liso, mantener un manto brillante, fuerte y libre de enredos puede resultar un desafío, especialmente cuando factores ambientales o malos hábitos de cuidado afectan la capa cutánea y el folículo piloso.

En los últimos años, la demanda de productos cosméticos y terapéuticos dirigidos a la estética canina ha crecido considerablemente, impulsando la búsqueda de fórmulas más naturales y efectivas. El experto en estética canina Alex Santillana ha documentado los resultados de la nueva mascarilla "Liso Perfecto" sobre el pelaje de Cuco, un Shih Tzu.

Esta mascarilla capilar diseñada específicamente para perros de pelo liso, es formulada con ingredientes nutritivos que promueven la hidratación, la suavidad y el brillo del pelaje, contribuyendo al mantenimiento de una piel saludable y una apariencia óptima.

Santillana cuenta que se trata de una marca "100% artesanal". El producto, una muestra previa a su lanzamiento oficial al mercado, llegó a manos del peluquero sin etiqueta, listo para ser evaluado en condiciones reales tras el baño rutinario de la mascota.

El problema del frizz en el pelaje largo

Durante el análisis, el especialista identificó un problema común al que se enfrentan los dueños de perros de pelo largo: el encrespamiento localizado. Según explicó Santillana, la fricción natural del movimiento de la cola genera daños específicos en el manto.

"La mitad hacia la cola siempre tiene mucho movimiento en la parte de arriba y esto es debido a la fricción que genera la cola", detalló Santillana, señalando que esta mascarilla está formulada específicamente para "corregir ese problema".

Un proceso riguroso

El proceso de prueba fue riguroso. Antes de aplicar la mascarilla, se realizó una limpieza profunda utilizando champú de limpieza extrema, seguido de hidratación y acondicionador. Santillana enfatizó que la mascarilla se debe aplicar sobre el pelo húmedo, tras retirar el exceso de agua con una toalla.

Uno de los puntos clave destacados por el experto fue el rendimiento del producto. "La cantidad que voy a aplicar realmente es mínima", comentó mientras frotaba una pequeña porción en sus manos para distribuirla suavemente "de la raíz a la punta" y sin necesidad de ejercer fricción sobre el pelo.

Hidratación sin residuos grasos

Tras el secado, el peluquero ofreció sus conclusiones finales, diferenciando este producto de otras opciones comerciales que prometen alisados, pero comprometen la textura del pelo. "Algo que me gustó de este producto es que no deja un efecto graso", declaró al mostrar el resultado final en Cuco.

El experto criticó que en el mercado existen "fórmulas mágicas" que garantizan un efecto liso, pero que "lo único que hacen es engrasar el pelo del perro".

Por el contrario, describió el acabado de la mascarilla Liso Perfecto como superior en términos de estética y tacto: "El pelo se siente suave, sedoso, se ve con brillo, hidratado, manejable", afirmó. Para demostrarlo, pasó un peine a través del manto de Cuco, evidenciando la ausencia de nudos y grasa.

"En lo personal me gustó y para nosotros ha pasado la prueba", concluyó Santillana, cerrando el reto de manera positiva y recomendando el producto para el mantenimiento estético de las mascotas.