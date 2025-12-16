El sueño de la reina Sofía en un pueblo de Madrid: crea su propia protectora de animales

El amor que la reina Sofía tiene por los animales es conocido por todos. Allí donde ve un animal, allí van sus manos, sus caricias y su sonrisa. Así que no es de extrañar que ahora haya decidido hacer realidad uno de sus sueños: crear su propia protectora de animales.

Y no va a ser una protectora cualquiera porque este nuevo Centro de Protección Animal será capaz de dar servicio a todo el sur de la Comunidad de Madrid, según los planes del Ayuntamiento de Arganda del Rey, que es el lugar elegido para tan real propósito.

Desde este verano, la Fundación Reina Sofía lleva dando pasos con Arganda para que la reina madre tenga su propio lugar donde cuidar y mimar a cualquier animal que quede desamparado. Fue el patronato quien solicitó al Ayuntamiento una parcela pública para levantar el edificio y Arganda dijo sí inmediatamente.

La reina Sofía junto con el alcalde de Arganda, en una visita a los terrenos. Ayuntamiento de Arganda

De hecho en julio ya estaba decidido qué suelo dotacional era donde se iba a levantar el centro y se firmó un convenio para la constitución de un derecho de superficie que sirviera a la reina para cumplir su sueño.

La protectora se ubicará en una parcela en la finca La Isla, que ya visitó doña Sofía en el mes de abril y donde esta semana ha regresado para ver cómo se están realizando ya las primeras obras y cómo avanza el proyecto, según las fotos en exclusiva de la revista Hola.

La postal navideña de Juan Carlos I y la reina emérita Sofía en 2025. Gtres

Una felicitación canina

La madre del rey Felipe VI es feliz demostrando su amor por los animales como ha quedado patente en la imagen que ha elegido para desear felices navidades a los españoles este año.

Se trata de una foto de sus cinco perros únicamente que comparte con el rey emérito pero que ahora es ella la que se encarga de cuidar: dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y, el más pequeño de todos, un simpático peekapoo.

Además, en el Palacio de la Zarzuela, doña Sofía cuenta también con un par de burritos, una especie por la que siente predilección y que fueron un regalo en su 70º cumpleaños. Se trata de una pareja de asnos zamorano-leoneses que viven en las cuadras reales y que se suman a los varios que tiene amadrinados por el sur de España.

La reina Sofía con Chulina. Efe

Este amor y apoyo a la conservación animal incluso le valió, hace seis años, concretamente en 2019, el reconocimiento internacional del Ouwehand Zoo de Rhenen, en Holanda, que concedió a doña Sofía la Medalla de Oro de los premios Giant Panda Global.

Seguro que premiando la increíble relación que la reina madre tenía con Chulín, el oso panda de Madrid, y con su ahijada Chulina, la osa panda nacida en las instalaciones del zoo.

El alcalde de Arganda, Alberto Escribano, ha insistido en la felicidad que supone para todo el pueblo y sus ciudadanos contar con una instalación como esta "que hace no mucho habría sido impensable". Y ha querido agradecer a la Fundación Reina Sofía por elegirlos para el proyecto que podría estar funcionando en 2026.

Para la reina Sofía, sin duda, el Centro de Protección será un sueño cumplido y un lugar que seguro le va a arrancar las sonrisas más sinceras como se demuestra en cada foto en la que tiene oportunidad de posar con un animal.