Aterriza en España el primer coche para mascotas por menos de 20.000 euros: "La tapicería resiste 5 años sin daños visibles"

En un mundo cada vez más pet-friendly, también el mercado automovilístico ha decidido dar el paso. Con el lanzamiento del nuevo Jaecoo 5, la firma china no solo presenta un coche del segmento C de 4,38 metros, sino que introduce una filosofía de diseño centrada en los "miembros peludos" de la familia. Es el primer coche construido pensando en el animal.



El origen de esta estrategia responde a un análisis profundo de la realidad demográfica española. En una entrevista con Mascotario, Belén Chaves González, brand product manager de la marca, explica la génesis del proyecto impulsada por Mr. Shawn Xu, CEO global de

Omoda&Jaecoo.

"Vieron que en España hay más de 17 millones de mascotas entre perros y gatos, presentes en más del 25% de los hogares, y que a los clientes les gusta viajar con ellas". La idea era clara: "¿Por qué no lanzamos un vehículo que esté 100% definido y diseñado para este tipo de clientes?".

La tecnología de materiales

El elemento central de esta propuesta es la tecnología de materiales empleada en el interior. Jaecoo ha obtenido la certificación TÜV SÜD de "Cabina Pet Friendly" tras superar 32 pruebas de resistencia e higiene. "No se han limitado a testar los materiales, sino que han englobado toda la cadena de producción, desde las materias primas hasta el propio proceso de fabricación".

A diferencia de las tapicerías convencionales de PVC, este modelo utiliza un poliuretano semisiliconado. "Comparado con otros tipos de materiales, es mucho más elástico, es más resistente, soporta mucho mejor el envejecimiento y es más fácil de limpiar".

Alberto Remacha, responsable técnico, destaca durante la presentación del vehículo la practicidad de este material, que se aplica en todos los asientos: "Es antibacteriana, no emite olores molestos y no libera compuestos volátiles nocivos".

Las pruebas de laboratorio avalan esta durabilidad: "Se estimó que se puede mantener sin daños visibles durante 5 años, mucho mejor que los tejidos convencionales que presentan arañazos evidentes después de uno o dos años", apunta Chaves.

Además de la resistencia física, la higiene es prioritaria. El coche incorpora un filtro de aire reforzado PM0.3, capaz de retener partículas mucho más finas que los filtros estándar. "Sabes que los perros y los gatos van soltando pelo, todo lo que pueda retener y que no te llegue a ti después, bienvenido sea", señala Remacha.

El modo mascota

Más allá de los materiales, la tecnología juega un papel crucial, especialmente en la versión 100% eléctrica. Esta variante incluye el exclusivo "Modo Mascota", una función que permite dejar al animal dentro del coche de forma segura mientras el dueño realiza una gestión rápida.

"Puedes seleccionar la temperatura, cierra las ventanillas para que el animal no se escape y deja el aire encendido a tu preferencia", explica Alberto Remacha. Además, para tranquilidad de los transeúntes, la pantalla central muestra un mensaje: "Mi dueño no me ha abandonado, está aquí. Simplemente, me ha dejado un momento".

Dos perros enfrente del nuevo coche Jaecoo 5. OMODA & JAECOO España

La seguridad de este sistema es redundante. Belén Chaves aclara que el coche monitoriza constantemente su estado: "Si el vehículo tiene la batería por menos del 20% envía directamente, a través de la aplicación, una notificación al usuario para que sepa que el modo ha dejado de funcionar".

La marca quiere ir un paso más allá en la seguridad pasiva. Aunque el vehículo espera obtener las 5 estrellas EuroNCAP gracias a su equipamiento de serie, Jaecoo planea innovar en las pruebas de impacto sobre cómo afectaría a las mascotas en caso de frenada, curva o trayectos off-road, revela Chaves.

Tres versiones distintas

El Jaecoo 5 no es solo un coche para mascotas; es un SUV compacto del segmento C, que busca competir por precio y versatilidad. Con una longitud de 4,38 metros, el vehículo ofrece una estrategia multienergía con tres versiones distintas, cada una con su etiqueta de la DGT correspondiente. La de combustión cuenta con un motor de 147 caballos, tiene la etiqueta C y su precio ronda los 19.990 euros.

La híbrida aumenta la potencia a 224 caballos, ofreciendo un consumo más bajo que la versión de gasolina. Dispone de la etiqueta Eco y su llegada se estima para marzo, con un precio aproximado de 22.500 euros.

Un perro en los asientos posteriores del nuevo coche Jaecoo 5. OMODA & JAECOO España

El vehículo 100% eléctrico posee la etiqueta Cero, lo que permite aparcamiento gratuito en zonas reguladas y acceso al carril Bus-VAO. "Arranca en 19.790 euros con todas las ayudas, que es hasta 200 euros más baratos que la gasolina".

El diseño exterior varía ligeramente según la motorización para adaptarse a las necesidades técnicas. "Las versiones en gasolina e híbrida presentan una parrilla frontal con lamas verticales estilo cascada", cuenta. "Mientras que la versión eléctrica tiene el frontal carenado, ya que requiere menos aire para el motor y cierra las entradas según las necesidades de refrigeración de la batería".

Abrazar una filosofía animalista

La marca está 100% comprometida con la filosofía pet-friendly. "Gracias a las redes sociales se encontraron tres cachorritos en un campo y conseguimos darle una casa". Y se suman a esta ola mundial que quiere ver al animal, no como un juguete.

"Es verdad que ahora el perro se considera un miembro de la familia, pero estamos retrasados en muchos aspectos respecto a otros países", reflexiona Belén Chaves, quien espera que iniciativas como esta ayuden a normalizar la integración de las mascotas en la vida diaria y los viajes.

Con accesorios específicos como rascadores que imitan el diseño del coche, redes de maletero ajustadas al milímetro y bebederos oficiales, el Jaecoo 5 se postula no solo como un medio de transporte, sino como un espacio seguro para todos los ocupantes, tengan dos o cuatro patas.