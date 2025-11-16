Un experto revela cómo alimentar a un hurón: "La proteína animal tiene que ser un 40% de su comida"

En una reciente publicación del canal de YouTube Blog de Animales, se abordó el tema crucial de cómo alimentar a un hurón correctamente, proveyendo información nutricional completa.

Los hurones son animales delicados, pero muchas personas los han elegidos como mascotas. "Todas las personas que desean tener un hurón como mascota tienen que conocer sus necesidades nutricionales", se explica.

La base de la discusión se centra en la naturaleza carnívora de estos animales; su dieta, en su mayor parte, debe estar compuesta por proteínas.

Sin embargo, el experto advierte que los hurones tienen digestiones rápidas y son "propensos a padecer problemas digestivos e intestinales". Es fundamental tener cuidado con los alimentos que contienen fibra, ya que el exceso puede provocarles estreñimiento.

Pienso seco o dieta natural

Una de las necesidades básicas, y un "dato interesante" que el experto destaca, es que el hurón debe tener una fuente permanente de agua fresca y limpia, ya que consumen grandes cantidades a lo largo del día.

La alimentación del hurón es considerada "bastante estricta", ofreciendo solo dos caminos viables: el pienso especial formulado para ellos o una dieta natural.

"El pienso seco es visto como más favorable porque ayuda a evitar la formación de sarro. No obstante, el alimento húmedo solo se recomienda si el animal no se hidrata con frecuencia".

Para quienes optan por la dieta natural, una alimentación equilibrada implica replicar su dieta en la naturaleza, donde consumen roedores, conejos o animales más pequeños, ingiriendo "tanto su carne como sus vísceras". En el vídeo, se aconseja comprar estas piezas completas y cocinarlas muy bien para garantizar la fuente de proteínas.

Las necesidades nutricionales

Las necesidades nutricionales son específicas. La base de su alimentación es la proteína animal, que tiene que formar del 35% al 40%. Las grasas naturales tienen que estar presentes entre el 15% y el 20%. Los carbohidratos, alrededor del 20% y las fibras solo un 4%, debido a la delicadeza de su sistema digestivo.

El experto emitió una fuerte declaración de precaución, alertando sobre las consecuencias de una alimentación incorrecta: "si no se les alimenta bien, padecerán continuamente de diarreas, inflamaciones intestinales y algunas otras enfermedades".

Teniendo en cuenta lo delicado de su estómago, la recomendación principal para el cuidado es alimentarlos "solo con piensos comerciales", ya que la alimentación casera, según el experto, "realmente no va a poder cubrir todos los nutrientes y las necesidades alimenticias que ellos necesitan".

Alimentos prohibidos

Hay muchos alimentos que un animal con estómago delicado no debe consumir. Se debe evitar darles comida para perros y gatos, azúcar, lácteos, cereales, café y vegetales (en general, con reducciones en la amplitud de lo que se puede ofrecer).

Como premios, se pueden utilizar trocitos de verduras y frutas permitidas para estimular el aprendizaje, o golosinas especiales como la malta para gatos o galletas comerciales.

Los problemas intestinales más frecuentes en los hurones suelen ser obstrucciones, causadas por la ingesta de plásticos y otros materiales, enfermedades inflamatorias del intestino, debidas a alergias e intolerancias digestivas.

Por otro lado, muchos padecen de parásitos, que pueden evitarse con un buen control veterinario, y helicobacter, una bacteria que provoca estrés, inmunodepresión y da lugar a síntomas graves como úlceras gástricas, anorexia y diarrea.