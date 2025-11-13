La locura por las mascotas en Italia con más de 64 millones registradas: por cada bebé, hay 176 familias con un animal

En los últimos registros de 2024, Italia cuenta con 65 millones de mascotas, mientras que ese mismo año nacieron solo 369,944 bebés, la cifra más baja jamás documentada en la historia reciente del país, según el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT).​

Estas cifras reflejan una caída persistente en los nacimientos. La tasa de natalidad se situó en 6,3 por cada mil habitantes y la fecundidad descendió a un promedio de 1,18 hijos por mujer.

Italia atraviesa una transformación cultural profunda que redefine las formas tradicionales de familia. Cada vez son más quienes optan por convivir con perros o gatos en lugar de tener descendencia.

Los jóvenes italianos

Este fenómeno se ha registrado, sobre todo, entre los jóvenes italianos y está relacionado con el alto costo de vida, la precariedad laboral, la falta de políticas familiares efectivas y un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones.

Así, es un hecho constatable que el número de animales de compañía supera ampliamente al de nacimientos anuales. La presencia de mascotas se percibe de forma clara en la vida cotidiana: proliferan las clínicas veterinarias y las tiendas especializadas, mientras que los parques y cafeterías adaptan sus servicios para recibir a los animales.

La pandemia covid

Según el Rapporto Assalco-Zoomark, el informe anual oficial de la industria de mascotas italiana, casi 4 de cada 10 hogares italianos tienen al menos una mascota; el 48,8% son perros y el 29,6% gatos.

Este incremento se debe al cambio social drástico que sufrió el país durante la pandemia covid. En Italia se produjo un gran aumento en la adopción: se sumaron unos 3,5 millones de nuevos animales de compañía en solo un año.

A causa del alejamiento forzado de la vida social y el aumento de la soledad, las mascotas fueron la única compañía con las cuales los confinados podían pasar el tiempo. Se convirtieron así en el principal refugio emocional.

Las compras digitales

Consecuencia de ello fue también el auge del sector comercial vinculado a los animales. Las ventas de productos de alimentación y cuidado de higiene crecieron a dos cifras en el canal online.

En marzo de 2020, las compras digitales aumentaron un 220% respecto al año anterior, y actualmente el 52% de los italianos compra productos para mascotas por internet al menos una vez por mes.

Entre 2017 y 2022, el valor del mercado italiano de alimentos para mascotas creció un 16,7%, impulsado también por un aumento del 17,3% en la población de mascotas, demostrando, una vez más, la importancia de este sector.

Aunque los responsables políticos trabajan para aumentar la natalidad con nuevos incentivos familiares, Italia sigue definiéndose por su vínculo con los animales. Así, las nuevas generaciones parecen haber encontrado en la compañía de sus mascotas un nuevo modelo de afecto y convivencia.