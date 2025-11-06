Cósima Ramírez se estrena en Mascotario con su colaboración en vídeo: "Los peces no tienen mala memoria"

Cuando el cariño por los animales se convierte en parte de nuestra identidad, compartirlo con el mundo es un paso natural. Así comienza la colaboración en vídeo de Cósima Ramírez en Mascotario: un viaje semanal en el que nos invita a descubrir las maravillas del mundo animal.

Hoy, en su estreno, nos recibe reivindicando la dignidad de los peces. "Son animales injustamente silenciados bajo nuestros mares y ríos contaminados", señala.

Desde pequeña, Cósima aprendió que cada animal, sea peludo, alado o con escamas, merece nuestro respeto y atención. Por eso, su mirada no se detiene solo en las especies más populares.

Su invitación es clara: nos anima a mirar con otros ojos a quienes habitan las aguas, esos animales invisibles dotados de sensibilidad y personalidad propia.

Una memoria capitalista

Cósima empieza el vídeo con una pregunta provocadora: "¿Sabíais que los peces no tienen mala memoria y este es un mito occidental con indiscutibles matices capitalistas?".

De hecho, cuenta que el pez dorado, el más conocido por su falta de memoria, fue domesticado en la China imperial hace más de 1400 años. Llegó a Europa en el siglo XVII y acabó convertido en un símbolo de refinamiento social, especialmente en la época victoriana.

"Muchas veces estos peces eran mantenidos en espacios diminutos, sin estímulos ni refugios, tratados como objetos de decoración en vez de animales aburridos, confundidos o profundamente traumatizados por su entorno artificial", explica.

Los estereotipos peligrosos

Para ella, el problema va mucho más allá de la decoración: "Las películas populares como Buscando a Nemo contribuyen a este peligroso estereotipo". Por entrañable que sea, el personaje de Dory en la vida real es un ejemplar de la especie Paracanthurus Hepatus (o pez cirujano azul).

"Este vive en los arrecifes de coral del océano indo-pacífico, un ecosistema extraordinariamente complejo y cambiante en el que hay que ser bastante espabilado para sobrevivir".

Las 'Dory' invisibles

En este debut en vídeo, Cósima busca darle voz a esas 'Dory' invisibles que siempre se han representado de manera equivocada y empezar a hablar de los peces de otra forma. Su llamamiento a observar y pensar en ellos como seres dignos, nos interpela con fuerza.

Como parte de su estilo, concluye con una invitación abierta al público: "¿En qué piensan los peces que viven en nuestras peceras? Me encantaría que la gente lo reflexionara conmigo".

La conversación queda abierta para quienes deseen aportar su visión, teoría o experiencia: cualquier observación es bienvenida, por mundana o creativa que parezca. Así, Mascotario arranca en EL ESPAÑOL con el compromiso de desafiar prejuicios, ampliar nuestro conocimiento y nutrir el vínculo entre humanos y animales cada semana, de la mano de Cósima Ramírez.