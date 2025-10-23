Una veterinaria revela cómo elegir el mejor abrigo perruno por menos de 20 euros: "Tiene que cubrir el torso y el cuello"

Octubre está acabando y con él, también los últimos rastros del calor de verano. Con la llegada del frío, proteger a nuestros animales de compañía se convierte en una prioridad.

Por esto, asegurarse de elegir una buena prenda de abrigo que responda a las necesidades de cada peludo es clave para asegurar su bienestar en la época más fría del año.

La nueva estación

La llegada de la nueva estación varía significativamente la rutina que adoptamos a la hora de ir de paseo con nuestro peludo. La meteorología juega un papel importante y las largas vueltas de verano se transforman.

Debemos adaptar la nueva estación a las condiciones de nuestro animal de compañía, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo. Las bajas temperaturas pueden afectar de manera negativa a los perros, ya que sus condiciones corporales son diferentes de las nuestras.

El frío puede agravar enfermedades como la artrosis, reducir la movilidad y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias o hipotermia, especialmente en razas pequeñas o braquicéfalas.

Además, los cachorros, perros mayores y razas de pelo corto o con poca grasa corporal son más sensibles y deben protegerse especialmente. "No debemos dejar que el invierno sea una amenaza para ellos ni que influya en nuestra rutina", afirma Eva Sánchez-Paniagua, veterinaria de Clinicanimal.

Los cuidados adecuados

"Con los cuidados adecuados, podremos disfrutar de esta estación con total seguridad". Por ello, la experta comparte las claves para elegir una buena prenda de abrigo para perros, que garantice su bienestar y comodidad durante los meses más fríos del año.

"Conoce las necesidades específicas de tu perro". Es necesario ser conscientes de que no todos los perros necesitan la misma protección para los paseos en esta época del año.

Las razas adaptadas al frío, como el husky siberiano o el malamute de Alaska, tienen un pelaje denso que los protege de las bajas temperaturas de manera natural. Por eso, en estas ocasiones puede ser una buena idea apostar por un chubasquero.

Por el contrario, cuando se trata de razas pequeñas o de pelo corto o de peludos mayores, sí puede ser necesario un abrigo que conserve bien el calor, e incluso una bufanda.

No limitar el movimiento

Además de tener en cuenta si el principal fin es proteger de la lluvia o el frío, los expertos de Tiendanimal recomiendan que las prendas elegidas cubran el torso y parte del cuello, pero siempre sin limitar el movimiento.

Los peludos tienen que disfrutar plenamente del paseo. Por eso, es fundamental que el abrigo se ajuste bien, pero sin apretar, con el fin de evitar rozaduras o incomodidad.

"Es necesario que te asegures de que la talla elegida y el ajuste son los adecuados para cada tipo de perro en concreto". Una medida incorrecta puede provocar incomodidad o incluso impedir que el perro se mueva con naturalidad.

Para elegir la medida correcta, hay que tener en cuenta el largo del lomo y el contorno de pecho y cuello. Además, aconsejan siempre apostar por materiales fáciles de limpiar.

Garantizar la higiene

"Asegurar la comodidad de tu amigo de cuatro patas no debe estar reñido con poder garantizar su higiene. Por eso, opta preferiblemente por prendas lavables a máquina y de secado rápido".

De esta manera, no solo facilitarás el mantenimiento del abrigo, sino que también evitarás la acumulación de bacterias y malos olores. Siempre recuerda que aunque el diseño puede ser atractivo, la funcionalidad debe ser la prioridad.

La nueva línea de ropa para invierno de Tiendanimal combina ambas cualidades en su catálogo, ofreciendo opciones que protegen de la lluvia y el frío sin renunciar al estilo. Abrigos ideales para mantener el calor, para días de mucho frío, para la lluvia y para la noche, con material reflectante.

"Es necesario que quienes conviven con un perro puedan tomar decisiones informadas y responsables que les ayuden a garantizar la salud y comodidad de los peludos en todas las circunstancias", concluye Sánchez-Paniagua.