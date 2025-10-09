En España se han gastado 1.955 millones de euros en comida para mascotas: "Cada animal necesita una dieta diferente"

Un perro y un gato en un sofá.

La tecnología aplicada al bienestar animal ya no es una promesa, sino una realidad que marca un antes y un después en la manera en que convivimos con nuestras mascotas.

El fenómeno, conocido como pet tech, está revolucionando desde la alimentación hasta la salud de los animales de compañía. En los últimos años, ha impulsado un sector económico importante.

Según el informe Europe Pet Tech Market Report 2025–2034 de Expert Market Research, este sector crecerá a un ritmo anual del 20,7% hasta 2034. Un avance que sitúa a esta industria entre las más dinámicas del consumo digital europeo.

Una nueva era para el bienestar animal

El pet tech abarca desde collares inteligentes que monitorizan la actividad y el descanso hasta plataformas de telemedicina veterinaria o comedores automáticos que ajustan las raciones según las necesidades de cada mascota.

Lo que comenzó como innovación de nicho se ha convertido en un auténtico motor económico y social, impulsado por cuidadores que buscan una conexión más consciente, tecnológica y saludable con sus animales.

De acuerdo con el análisis de MetaTech Insights, el mercado europeo de dispositivos inteligentes para mascotas alcanzó en 2024 un valor cercano a 980 millones de euros, con previsiones de crecimiento de doble dígito en los próximos años.

Los hogares europeos han integrado rápidamente estos dispositivos, transformando rutinas cotidianas en experiencias basadas en datos y bienestar.

El núcleo de una industria en expansión

La base económica del cuidado animal sigue siendo la alimentación. La Federación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas (FEDIAF) estima que en 2024 el gasto en comida para perros y gatos en Europa alcanzó los 29.200 millones de euros, con una producción de aproximadamente 9,1 millones de toneladas.

Esta magnitud explica por qué la digitalización de la nutrición animal se ha convertido en tendencia: integrar información sobre consumo, edad o actividad física permite diseñar planes nutricionales personalizados.

Un gato comiendo.

Según el Barómetro de Hábitos de Pet Parents en España y Portugal 2025, de Interempresas, los hogares con perro destinan una media de 66 euros mensuales a la comida de sus animales. Esto supone cerca del 40% de un gasto total mensual de 165 euros.

Asimismo, Euromonitor International prevé que el mercado español del pet care superará los 4.000 millones de euros en 2026, impulsado por la demanda de productos premium, sostenibles y tecnológicos.

Innovación made in Spain

España se perfila como uno de los polos más activos en el desarrollo de soluciones pet tech. Un ejemplo es Kibus Petcare, una compañía que debutó con un dispositivo de cocina inteligente para perros. Hoy trabaja en integrar métricas de actividad y salud con planes nutricionales dinámicos.

“La tecnología aplicada a las mascotas ya no se percibe como un complemento, sino como una herramienta esencial para facilitar la vida de los cuidadores y garantizar un bienestar preventivo en los animales”, afirma Albert Icart, CEO y cofundador de la empresa.

El año pasado, la facturación del sector de alimentación para mascotas en España alcanzó los 1.955 millones de euros. "Se espera que siga creciendo en los próximos años para cubrir las exigencias de dietas naturales y funcionales".

Del volumen total de productos vendidos en Europa, aproximadamente el 58 % corresponde a comida para perros. En ese contexto, casi un tercio de los productos vendidos se comercializan mediante plataformas de suscripción o por canales online que incluyen entrega regular al domicilio.

La combinación de tecnología y nutrición se perfila como eje central del futuro del sector. Los sistemas que permiten ajustar la dieta individual del perro según edad, tamaño, nivel de actividad y condiciones de salud, y que al mismo tiempo facilitan su entrega y preparación, están ganando cada vez más aceptación entre los cuidadores.

Un futuro 'pet tech'

Mirando hacia 2026, los analistas apuntan que la integración de inteligencia artificial en el análisis de datos, la conexión con sistemas de hogar inteligente y el crecimiento de la telemedicina veterinaria marcarán el rumbo del sector.

A medida que la Unión Europea avance en marcos normativos que refuercen la seguridad de los dispositivos y la protección de datos, el pet tech se consolidará como pilar de la economía del cuidado animal.

Más que una moda, esta transformación tecnológica refleja una nueva cultura de convivencia. Una en la que el bienestar de las mascotas se mide en datos, decisiones conscientes y una sensibilidad compartida hacia su salud y felicidad.

Porque en el presente —y, sobre todo, en el futuro— el verdadero lujo será cuidar mejor, con inteligencia y propósito.