Un nutricionista tajante sobre el mejor suplemento para las mascotas: "Mejora el sistema inmune y la calidad de vida"

Un gato y un perro en un sofá.

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mejorar la salud y el bienestar de sus animales. Cada vez son más quienes buscan opciones naturales para mejorar la salud, prevenir enfermedades y reforzar el bienestar integral de sus mascotas.

"Los multivitamínicos son muy químicos", afirma Marc Chuecos, nutricionista de perros y gatos y fundador de la primera tienda 'eco-friendly' para mascotas en España, en un vídeo de Instagram. "Por eso, prefiero suplementar a través de alimentos naturales".

La nutrición consciente y el uso de suplementos naturales se han convertido en aliados fundamentales para fortalecer el sistema inmune, prevenir enfermedades y acompañar tratamientos convencionales.

El nutricionista comparte su visión sobre los beneficios de reemplazar los multivitamínicos sintéticos por alimentos y complementos naturales que aportan vitalidad y equilibrio de una forma más orgánica.

Bajo en metales pesados

En lugar de las cápsulas de omega-3, se puede usar aceite de sardinas. "Estos suplementos químicos son bastante tóxicos; es mejor alimentar con algo natural". El propio aceite de sardinas es muy bajo en metales pesados y rico en omega-3.

Estos productos no solo refuerzan el sistema inmune y mejoran la calidad de vida, sino que también aportan propiedades que ayudan tanto en la prevención como en el acompañamiento de tratamientos.

Las algas también son un suplemento fundamental. Chuecos destaca el valor de observar las necesidades individuales de cada animal, prestando atención a la calidad y el origen de los nutrientes.

"Es necesario averiguar si el animal no tiene ninguna patología, pero, en líneas generales, ayudan a reforzar el sistema inmune". El experto recomienda optar por espirulina orgánica.

Anticancerígena y antiinflamatoria

"La cúrcuma está bien para muchos animales, aunque no para todos". Es anticancerígena y, mezclada con aceite de coco y pimienta negra, se convierte en un potente antiinflamatorio. Sirve para proteger las articulaciones.

"Lo tiene todo". Chuecos afirma que se puede comprar natural y pura en polvo.

"El mejillón verde es mi favorito", afirma el nutricionista. Este suplemento natural se posiciona como uno de los aliados más potente para el organismo de nuestras mascotas.

"Es el suplemento más antiinflamatorio. Aporta omega-3 y taurina, lo cual ayuda a reforzar la masa muscular. Lo tiene todo y está hecho únicamente con la cáscara del mejillón".

En cuanto a los hongos, su uso depende del tipo y del objetivo que se persiga. Algunos refuerzan el sistema inmune, otros son anticancerígenos y otros resultan perfectos para la salud cerebral. "Obviamente, todo depende de su calidad".