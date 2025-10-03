Una educadora canina revela por qué poner zapatillas a los perros: "Su seguridad está por encima de criterios estéticos"

Las botas para perros son mucho más que un complemento llamativo; representan una auténtica herramienta de protección pensada para el bienestar y la salud de los animales. Aunque a simple vista puedan parecer un capricho, la realidad es que son una protección fundamental.

Las almohadillas de los perros, pese a su resistencia natural, no están exentas de sufrir daños frente a los retos del mundo moderno y los cambios estacionales. "Son una defensa imprescindible frente a condiciones ambientales adversas y posibles lesiones", afirma la educadora canina Eugenia en un vídeo de YouTube.

Desde evitar que las patas se mojen o se llenen de barro en días de lluvia, hasta proteger contra quemaduras en el asfalto caliente o la exposición a la nieve y el hielo en invierno, su papel trasciende la simple estética.

Además, explica que son útiles para evitar heridas al pasear por terrenos peligrosos, y para resguardar patas que ya tienen lesiones. "Lo que hay que hacer es tratar la herida primero, vendar y después se incorpora la bota".

Integridad física

"Las botas para perros no solo previenen incidentes, sino que contribuyen a mantener la integridad física de las patas frente al entorno, por agresivo o insalubre que sea". Destaca especialmente su utilidad ante terrenos pedregosos, caminos con objetos cortantes o situaciones de herida previa.

Pueden marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de perros mayores o con problemas articulares, ofreciéndoles agarre y estabilidad en superficies resbaladizas dentro y fuera del hogar.

"La elección de unas buenas botas puede ser tan importante como la de un buen collar, porque la seguridad de nuestro perro siempre está por encima de criterios estéticos". Elegir las botas adecuadas implica valorar la funcionalidad, la comodidad y la resistencia por encima del atractivo visual, siguiendo siempre las recomendaciones de profesionales caninos.

De esta forma, se contribuye a que los paseos se conviertan en una experiencia segura y placentera, tanto para los perros como para sus familias.

Antideslizantes y transpirables

"Recomiendo siempre elegir botas antideslizantes y transpirables, para que el perro se sienta cómodo y seguro. La habituación es fundamental, porque muchos animales se sienten raros las primeras veces que las usan, pero el proceso se normaliza pronto".

La experta recomienda un modelo específico: las botas Walker Active de Trixie. Antideslizantes, transpirables y muy resistentes, y que cuentan con bandas reflectantes y un cierre con velcro doble que facilita el ajuste.

Es importante recordar que la introducción de zapatillas para perros tiene que ser un proceso gradual de habituación. "Las primeras veces que nuestro perro vaya a pasear con las botas, va a andar de una forma un poco errática, porque se sentirá incómodo. Pero conforme vaya paseando, se irá normalizando y al final terminará andando como si no llevara nada".

Priorizar la seguridad

Al elegir botas para perros, lo más relevante es su funcionalidad y la protección que brindan, dejando en segundo plano la estética o el color.

Tal como señala Eugenia, "la seguridad debe ser siempre la prioridad, porque una buena elección es lo que garantiza que el paseo sea tranquilo y divertido para todos".