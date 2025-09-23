La mejor aerolínea de Europa para viajar con tu mascota: "Cumple con los requisitos y ofrece distintas tarifas"

Un perro y un gato sentados encima de una maleta. Istock

Viajar con una mascota en avión puede convertirse en un reto si no se elige bien la compañía. Las políticas son muy distintas entre compañías, y en algunos casos apenas contemplan esta posibilidad.

Un reciente análisis de AirAdvisor sitúa a varias aerolíneas europeas a la cabeza por la amplitud de sus servicios y la flexibilidad que ofrecen a quienes no quieren dejar atrás a su compañero de cuatro patas.

Para muchos españoles, las mascotas son verdaderos miembros de la familia. Sin embargo, las normas siguen siendo muy variadas, las tarifas a menudo son imprevisibles y el estrés de enviar a un animal en bodega sigue siendo muy real.

"Con este ranking, buscamos ofrecer a los viajeros información clara para que puedan volar tranquilos, con la seguridad de que sus compañeros serán bien recibidos y cuidados", afirma Anton Radchenko, CEO de AirAdvisor.

La clasificación parte de tres criterios fundamentales: la posibilidad de llevar animales en la cabina, la opción de transportarlos como equipaje facturado o en la bodega y, finalmente, el acceso a las salas VIP de los aeropuertos.

Solo las líneas aéreas que cumplen con ellos figuran en la lista de las más favorables. Solo 5 de las 15 analizadas permiten que las mascotas viajen en el interior, en la zona de carga e incluso accedan a las salas VIP.

Aegean Airlines

Entre las compañías mejor valoradas se encuentran Aegean Airlines, Finnair, KLM, Lufthansa y SAS. Todas ellas permiten llevar perros y gatos pequeños en cabina, siempre con un límite de peso que ronda los ocho kilos, incluyendo el transportín, que debe caber bajo el asiento delantero.

Para los más grandes existe la opción de viajar en la bodega climatizada o, en algunos casos, como carga especial. La diferencia de tarifas puede ser significativa según el destino, la ruta y el tamaño del animal.

Desde unos 35 euros en vuelos nacionales de corta distancia hasta varios cientos en trayectos intercontinentales. "Aegean Airlines, por ejemplo, admite un perro o gato pequeño en cabina con un coste moderado y ofrece distintas tarifas si el animal viaja en bodega".

Finnair y KLM cuentan con políticas claras para transportar animales de hasta 75 kilos en la bodega. Mientras que Lufthansa destaca por la precisión de sus condiciones, con dimensiones específicas para los transportines y precios ajustados según distancia.

SAS, por su parte, permite incluso que dos animales viajen juntos en el mismo transportín en ciertos casos, aunque las tarifas se elevan notablemente en los vuelos intercontinentales.

Ryanair y Wizz Air

Frente a estas opciones, otras aerolíneas resultan poco recomendables en este tema. Ryanair y Wizz Air, por ejemplo, no permiten mascotas.

En España, se analizaron cuatro aerolíneas: Iberia, Air Europa, Vueling y Volotea. Las dos primeras son las más flexibles, ya que permiten que viajen tanto en cabina como en bodega.

Pero no entran en el Top 5, porque no ofrecen acceso a las salas VIP. Las otras dos solo permiten mascotas en cabina. Las aerolíneas del Reino Unido son las más estrictas de Europa: no permiten su acceso.

Más allá de elegir la propuesta adecuada, el viajero debe tener en cuenta otras condiciones que pueden marcar la diferencia. Las razas de nariz chata, como los bulldogs o los persas, suelen estar sujetas a restricciones por motivos de salud.

También es necesario contar con la documentación correspondiente, desde el pasaporte para mascotas hasta los certificados de vacunación exigidos en cada país. Además, casi todas las aerolíneas limitan el número de animales permitidos a bordo y exigen que la reserva se realice con varios días de antelación.

Por políticas más firmes

Los retrasos y cancelaciones de vuelos afectan de manera desproporcionada a los pasajeros con mascotas, y la falta de normas consistentes dificulta especialmente la reprogramación de vuelos.

"Europa necesita urgentemente un marco uniforme que considere a las mascotas como parte de la familia y garantice su bienestar ante cualquier interrupción del viaje", añade Radchenko.

Hoy en día, no existe un estándar común en toda la UE, lo que deja que las líneas aéreas establezcan sus propias normas. AirAdvisor pide políticas unificadas.

En definitiva, el abanico de posibilidades para viajar con mascotas en Europa es cada vez más amplio, pero exige planificación. Quienes opten por compañías como Aegean, Finnair, KLM, Lufthansa o SAS encontrarán políticas más flexibles y servicios adaptados a las necesidades de los animales.

Las de bajo coste, en cambio, siguen rezagadas y apenas contemplan esta opción. Lo importante es informarse bien antes de comprar el billete para evitar sorpresas desagradables y garantizar que el viaje sea tan cómodo para la mascota como para su dueño.