Surf canino en California: el campeonato mundial que recauda fondos para un refugio de animales local

Un perro durante el campeonato mundial de surf canino en California. Surf dog championship

El surf en California ya no es solo cosa de humanos. Este verano, las playas del estado se llenaron de emoción, risas y olas cabalgadas por perros en dos de los eventos más esperados del calendario playero.

El Campeonato Mundial de surf para Perros (World Dog Surfing Championships) y el Surf Dog Surf-a-Thon de Del Mar (San Diego) celebró su 20.ª edición.

Ambos encuentros comparten un mismo espíritu. Demostrar que la pasión por el surf no entiende de especies y que la conexión entre humanos y canes puede llegar tan lejos como el horizonte del Pacífico.

El regreso del Campeonato Mundial

El World Dog Surfing Championships regresó tras una pausa de dos años por la pandemia y lo hizo con fuerza, atrayendo a miles de espectadores. Su objetivo, declarado sin rodeos, es determinar "cuál es el mejor perro surfista del planeta".

Y, aunque pueda sonar a broma, los organizadores insisten: la competición se toma muy en serio.

Los jueces calificaron maniobras como el clásico hang ten e incluso arriesgados intentos de hang twenty. Entre los protagonistas de las olas estuvieron:

Skyler, un queensland heeler entrenado por su dueño, un surfista profesional, que se coronó como el nuevo "rey de la playa". Sheree, un bulldog francés que defendía título en esta edición. Derby, un golden doodle de estilo libre que ya supera en nivel a su propio dueño. Carson, un pequeño perro rescatado de Los Ángeles. Rip y Rosie, que también conquistaron a la multitud.

Los organizadores hablaron de una auténtica "era radical de perros surfistas", y la playa, con su ambiente festivo, lo confirmó.

Surf por una buena causa

Pocos días después, el surf volvió a ser protagonista en Del Mar, donde la edición número 20 del Surf Dog Surf-a-Thon reunió a decenas de perros y a sus dueños para cabalgar las olas con un objetivo solidario.

Todo fue por una buena causa. Recaudar fondos para el Helen Woodward Animal Center, un refugio de animales local que impulsa programas de adopción, terapias asistidas y campañas educativas.

Allí, este deporte se volvió canino y la playa entera vibró con el entusiasmo de las mascotas participantes, que causaron auténtico furor entre los asistentes.

Olas, risas y solidaridad

Más allá de la competición y los títulos, ambos eventos confirman que el surf canino es ya una tradición en California. Entre maniobras imposibles, aplausos y tablas adornadas, los perros recordaron al público que su energía y alegría tienen un poder transformador: unir comunidades, generar conciencia y, sobre todo, ayudar a quienes más lo necesitan.

En la arena quedó claro que estamos viviendo una auténtica edad dorada del surf perruno. Y que, sobre las olas, los mejores amigos del hombre también saben brillar.