El mejor plan para disfrutar de este fin de semana con tu perro: una jornada de adopción para animales rescatados

El fin de semana se convierte en la mejor excusa para salir de la rutina y disfrutar momentos de calidad junto a ese compañero peludo que siempre está dispuesto a vivir nuevas aventuras. Hoy en día, la variedad de planes para hacer con perros es cada vez mayor.

Existe una auténtica cultura dogfriendly que invita a experimentar desde mercadillos urbanos repletos de vida hasta escapadas tranquilas en plena naturaleza. Tanto para quienes prefieren el bullicio de la ciudad como para los que buscan rincones tranquilos.

Estas propuestas se adaptan a todos los gustos y permiten fortalecer el vínculo con las mascotas de una manera original y cercana. La clave está en elegir ese plan que más se amolde a los dos para convertir cualquier sábado o domingo en una fecha memorable.

VIII jornada de adopción

Este sábado 20 de septiembre, la Asociación Defensora de Animales Abandonados de Colmenar (ADAAC), en colaboración con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, organiza la octava edición de la jornada de adopción animal del municipio.

En el parque de El mirador, habrá lugar un evento solidario que combina cultura, entretenimiento y acción social. El objetivo es dar visibilidad a los animales rescatados y fomentar las adopciones responsables.

El encuentro reunirá a más de 25 protectoras de animales y ofrecerá un programa completo para toda la familia. Un día para disfrutar con tu perrito, fomentando el bienestar de estos animales.

A partir de las 11:00, empezará un programa de actividades variadas y para todas las edades. Asociaciones de entretenimiento temático, que acercarán el universo de Star Wars, Star Trek y otros referentes de la cultura popular.

Exhibiciones, photocalls y actividades solidarias. Una paellada solidaria, una exhibición de esgrima teatral, y un espectáculo de los perros de rescate de la Policía de Guadalix de la Sierra. Para concluir, la pasarela de adopción y conciertos de los grupos locales.

Durante todo el día, el público podrá disfrutar de food trucks, mercadillo solidario, juegos de mesa. Además de sesiones fotográficas de mascotas, actividades infantiles y un punto de recogida de donaciones para las protectoras.

La Jornada de Adopción ADAAC 2025 es una cita ineludible para las familias, los amantes de los animales y de la cultura popular. Y, sobre todo, para quienes creen en un futuro mejor para los animales rescatados.

Cata de vinos

Disfrutar del enoturismo en Burgos junto a tu perro se ha convertido en una experiencia única que une lo mejor del vino local con el cariño por los animales. Catas, visitas a bodegas y circuitos wine spa se combinan en el Hotel Bodega El Lagar de Isilla.

Situado en La Vid, es uno de los enclaves privilegiados de la Ribera del Duero. Podrás sumergirte en la cultura vitivinícola de la región, descubrir el proceso de elaboración y, al mismo tiempo, pasear junto a tu mascota entre viñedos y espacios de naturaleza.

Es un plan perfecto para quienes no conciben un viaje sin su compañero de cuatro patas. El entorno invita a relajarse, compartir una copa y saborear los mejores productos de la tierra, tanto en el restaurante como en los diferentes recorridos organizados por el complejo.

Las actividades están adaptadas para todo tipo de visitantes y permiten combinar la pasión por el vino, el turismo slow y la convivencia responsable. Eso sí, es fundamental confirmar siempre las condiciones de admisión y convivencia canina antes del viaje.

El foco está puesto en esa complicidad que solo se crea entre las personas y sus perros en entornos especialmente diseñados para ambos. Burgos, con propuestas como esta, sigue posicionándose como un destino abierto, diverso y adaptado a las nuevas formas de viajar.

Kayak nivel intrépido

La temporada estiva llega a su fin en Madrid y, como cada año, se despide con uno de los planes más originales para compartir junto a tu perro. El cierre de temporada de kayak.

Laura Sancho, fundadora de DogAventure, en un kayak con su perrito. Laura Sancho

Antes de que el calor se vaya del todo y la rutina vuelva a instalarse, DogAventure prepara una jornada exclusiva. El domingo 21 de septiembre la aventura se intensifica con la salida nivel II, pensada para los peludos más valientes y sus humanos experimentados.

Este día descubriréis juntos nuevos rincones en Madrid, despidiendo la temporada por todo lo alto en rutas diseñadas para explorar y conectar con el entorno. La seguridad y el bienestar de los participantes es siempre la máxima prioridad.

El equipo está formado por profesionales que conocen la importancia de generar confianza en cada perro, asegurando una experiencia tranquila y memorable.

El acceso a estas actividades es limitado, y las reservas suelen agotarse con rapidez. Así que apuntarse enseguida es la mejor forma de no perderse una despedida de verano inolvidable.