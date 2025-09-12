Kayak, mercado 'vintage' y pueblo medieval: los mejores planes para hacer con tu perro este fin de semana

Cada vez más familias españolas buscan compartir sus planes de ocio y turismo con sus mascotas. Estas se han incorporado como auténticos protagonistas de sus escapadas y fines de semana.

La tendencia de viajar con perros ha crecido exponencialmente, y destinos como Madrid y la provincia de Albacete se han adaptado a esta demanda. Ofrecen espacios y propuestas dogfriendly que permiten disfrutar sin restricciones de la compañía de nuestros amigos peludos.

Este fin de semana tienes la oportunidad de vivir con tu perro experiencias excepcionales. Desde el ambiente vibrante y cosmopolita de la ciudad de Madrid, hasta escapadas rurales en un pueblo medieval.

Última escapada en kayak

La temporada estival llega a su fin en Madrid y, como cada año, se despide con uno de los planes más originales para compartir junto a tu perro. El cierre de temporada de kayak.

Antes de que el calor se vaya del todo y la rutina vuelva a instalarse, DogAventure prepara una jornada exclusiva. El sábado 13 de septiembre está dedicado a aquellos perros que todavía no han probado la experiencia acuática.

Se trata de una salida nivel uno, calmada y divertida. Es perfecta para quienes quieran dar los primeros pasos navegando juntos y sentirse seguros y acompañados en todo momento, disfrutando de la naturaleza de forma relajada.

El acceso a estas actividades es limitado, y las reservas suelen agotarse con rapidez. Así que apuntarse enseguida es la mejor forma de no perderse una despedida de verano inolvidable.

Un pueblo medieval

Si lo que quieres es una escapada más tranquila y llena de historia, Albacete y el pueblo de Alcalá del Júcar te ofrecen la opción ideal de turismo dogfriendly. La ciudad es conocida por su ambiente acogedor para mascotas, y puedes encontrar orientación en la oficina de turismo.

El viaje hacia Alcalá del Júcar abre la puerta a uno de los pueblos más bonitos de España. Puedes explorar el castillo y sus murallas, la plaza de toros y cruzar el emblemático puente romano. Además de adentrarte en cuevas legendarias como la Cueva Masagó o la del Diablo, con su correspondiente pequeño cargo.

Tienes la posibilidad de acercarte a la playita junto al río Júcar o recorrer La Isleta y el casco antiguo. Un plan para disfrutar en todo momento de la compañía de tu perro y del pintoresco ambiente medieval.

Ten en cuenta que la comunidad local ha recuperado la política de puertas abiertas para perros después de algunos incidentes, por lo que se pide máximo respeto. Lleva a tu peludo bajo control y recoge siempre sus 'recuerdos'.

Viajar con mascota es una oportunidad maravillosa. Solo recuerda consultar previamente la disponibilidad y las reglas, y colaborar avisando de novedades a la comunidad. Así podemos seguir disfrutando de estos planes pensando en quienes vienen detrás.

Mercados madrileños

Si buscas empezar el fin de semana en la ciudad, el Mercado de Motores te espera en el Museo del Ferrocarril. Se encuentra en Paseo de las Delicias, 61, y el horario es de 11:00 a 22:00 el sábado y de 11:00 a 21:00 el domingo, con entrada gratuita para todos.

El recinto combina espacios cubiertos con zonas al aire libre, ideales para pasear, mientras entre food trucks y música en vivo. ¿Lo mejor? Es dogfriendly.

Un perro en un pueblo medieval. Istock

Tu perro es bienvenido a recorrer los puestos vintage, relajarse en las zonas al aire libre y socializar con otros perros urbanitas. Recuerda llevar agua y controlar a tu mascota, especialmente en horas de máxima afluencia.

Es uno de los pocos mercados madrileños que recibe a canes tanto dentro como fuera del recinto. Así que se convierte en el lugar perfecto para comprar, disfrutar y socializar con la comunidad perruna en un entorno dinámico, adaptado y muy entretenido.