Huellitas, el primer refugio de animales gratuito: un proyecto pionero que salva vidas a cientos de mascotas en México

Una chica con muchos perros en un refugio. Istock

El Santuario Huellitas, en San Luis Potosí, marca un antes y un después en la protección animal en México: es el primer refugio y hospital veterinario público donde todo es gratuito.

Fue inaugurado recientemente por el gobernador Ricardo Gallardo, quien ha sido apodado como "el gobernador de los perritos". Este proyecto refleja un cambio cultural profundo.

Crece la conciencia de que los animales no son objetos ni herramientas, sino seres sintientes que merecen respeto, cuidado y protección.

Es una iniciativa gubernamental, que busca el bienestar animal a gran escala, utiliza fondos del Estado para crear un refugio moderno que pueda cuidar a cientos de animales.

Romper paradigmas

La noticia de la apertura de Huellitas se difundió como un soplo de esperanza en el corazón de la sociedad mexicana. Un santuario enorme, de 4,395 m², para perros y gatos.

Las instalaciones abarcan desde consultorios, quirófanos, sala de rayos X, zonas de adopción, maternidad, hospedaje temporal, hasta áreas para cuidados especiales, con capacidad para más de 600 animales.

Aquí, asociaciones de rescatistas y veterinarios cuidan a perros y gatos con profesionalismo y cariño, sin que sus dueños tengan que pagar por vacunación, consultas o cirugías.

Misión de rescate

La esencia del proyecto reside en el rescate y atención de animales en situación de calle.

Los veterinarios salen de las instalaciones para brindar auxilio, alimento y tratamiento médico a quienes más lo necesitan, devolviéndoles la dignidad y la oportunidad de ser adoptados.

El servicio es gratuito para toda la comunidad; los únicos cobros simbólicos se aplican en estética y hospedaje para garantizar la sostenibilidad del refugio.

Una nueva realidad

A diferencia de lo habitual en la política mexicana, la iniciativa de Ricardo Gallardo trascendió el discurso y se convirtió en realidad.

Nadie antes había creado un proyecto similar desde la administración estatal, lo que llevó a colectivos y ciudadanos a pedir que otros gobernadores sigan este ejemplo.

La noticia, replicada en redes sociales, se transformó en presión colectiva para exigir a más líderes acciones concretas en favor de quienes no tienen voz.

Una política sensible

Huellitas representa lo que muchos habían dado por imposible: un lugar donde los animales son cuidados sin costo alguno, marcando así una nueva ruta para políticas públicas, sensibles y humanas en México.

Este santuario, pionero en su tipo, inspira a todo un país a construir, huella a huella, una sociedad más compasiva.