Un educador felino advierte sobre el error más común al adoptar por primera vez un gato: "A mí también me pasó"

Adoptar un gato puede ser una experiencia maravillosa, pero también puede convertirse en un reto si no se tienen en cuenta las necesidades reales de la especie.

Emilio Ibáñez, especialista en comportamiento felino y creador del perfil de Instagram Cuidando a tu gato junto a Mª Ángeles García, ha publicado un vídeo dirigido a quienes se inician en la convivencia con felinos, en el que alerta sobre los errores más comunes que cometen los adoptantes primerizos.

"Tres errores muy comunes en gente que adopta gatos por primera vez: no informarse y acabar adoptando a un único gato bebé", afirma en el clip.

Emilio Ibáñez explicando 3 errores comunes al adoptar un gato

Según Ibáñez, muchas personas desconocen que los gatos son especies territoriales con necesidades complejas que van mucho más allá de la comida, el agua, un arenero y unos pocos juguetes.

En su opinión, limitar el entorno del gato a estos elementos básicos no satisface sus instintos naturales ni contribuye a su bienestar emocional. "Tiene unas necesidades propias de su especie", explica.

Otro de los errores que destaca Emilio es dar por hecho que un gato debe alimentarse exclusivamente con pienso desde pequeño. Esta práctica, advierte, puede tener consecuencias negativas a medio y largo plazo, afectando la salud digestiva y el equilibrio nutricional del animal.

"Dar por hecho que el gato tiene que comer pienso y dárselo desde bien pequeño, con las consecuencias que esto va a tener a medio y largo plazo. A mí también me pasó y por eso te puedo hablar", confiesa el experto, compartiendo su experiencia personal para ilustrar la importancia de informarse antes de adoptar.

Asimismo, Ibáñez recomienda que quienes se planteen adoptar un gato se formen previamente sobre la conducta y necesidades de la especie, comprendiendo que cada felino es un individuo con preferencias y comportamientos propios.

Además, aconseja que la adopción no se limite a un solo gato, ya que la socialización y la compañía son elementos clave para un desarrollo saludable.