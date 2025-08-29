Un pueblo encantado, una costa tranquila y escapadas: descubre los mejores planes con tu perro para este fin de semana

Disfrutar del tiempo libre con tu perro no solo fortalece el vínculo afectivo, sino que cada vez existen más opciones pet friendly para todos los gustos.

Si buscas ideas originales y seguras, España ofrece un creciente abanico de opciones donde tu compañero peludo es más que bienvenido.

Desde playas increíbles hasta pueblos con encanto y viajes llenos de aventura, aquí tienes propuestas imprescindibles para que el fin de semana sea inolvidable para ambos.

La Hiruela

¿Sabías que muy cerca de Madrid hay un pueblo que parece sacado de un cuento? La Hiruela es justo eso: casas de piedra, molinos, colmenas y bosques que parecen mágicos. Además, tiene varias rutas perfectas para pasear con tu perro:

Senda de la Fuente Lugar: 1,5 km en unos 30 minutos, circular y con fuentes donde beber agua fresca. Senda de las Eras y la Pila de Riego: 2,7 km de recorrido fácil y circular entre paisajes rurales (lleva agua para tu perro). Senda de los Oficios de la Vida: 2,7 km que incluyen río y molinos, ideal para un paseo de 1 a 1,5 horas.

Estas rutas son cómodas, con sombra natural y mucha historia, ideales para disfrutar del aire libre y conectar con la naturaleza junto a tu amigo peludo.

Libertad y naturaleza

Imagínate un día en plena naturaleza, con el mar como telón de fondo y grandes espacios para que tu perro corra, juegue y se refresque.

La Playa de Laga, en la Reserva de Urdaibai, es el lugar perfecto para ello. Sobre todo en temporada baja, tu perro disfrutará sin restricciones.

Aprovéchalo para desconectar, pasear por sus dunas y respirar aire puro mientras él explora a sus anchas. Solo recuerda llevar agua fresca y ser responsable recogiendo sus necesidades.

CampusDog

Si lo que quieres es desconectar de verdad, el Campus Dog de Guau¡Qué Viajes! Es una experiencia que no te puedes perder.

Se trata de un viaje de seis días con alojamiento, pensión completa y actividades diarias para perros y sus familias: excursiones, juegos, deportes acuáticos y mucho más. Un plan ideal para hacer nuevos amigos, desconectar y disfrutar sin preocupaciones con tu peludo.

Del 1 al 6 de septiembre, en la Montaña Oriental de León, en el pueblo de Cistierna, en el Hotel Montaña Oriental de León, se reservará una habitación con baño para ti y tu/s perro/s. En la instalación los perros tienen que ir atados y pueden entrar a todos los sitios, menos a la cocina.

Una iglesia antigua en el pueblo de la Hiruela. Istock

Una chica y un perro sentados cerca de un río. Istock

Ubicado en un entorno natural elegido cuidadosamente para el bienestar de los perros, con amplios espacios al aire libre. El programa fomenta la interacción entre perros y personas, creando un ambiente de confianza y diversión.

Consejos

Consejos para un fin de semana inolvidable con tu perro: