Los hoteleros de Málaga se lo dicen claro a los políticos: "Toca mirar por Málaga"

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LO ESENCIAL Las claves La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) lanza la campaña 'Toca mirar por Málaga' en pleno periodo electoral. Los hoteleros reclaman priorizar inversiones en materia de movilidad, conexiones ferroviarias y viarias, agua e infraestructuras eléctricas. El sector alerta de la pérdida de calidad de vida y pide mejorar el acceso a la vivienda, el saneamiento y el estado de las playas. Desde AEHCOS sostienen que las necesidades del turismo coinciden con las de los residentes para asegurar el desarrollo de la provincia.

"La provincia de Málaga afronta el desafío de adaptar sus infraestructuras y servicios a una realidad marcada por el crecimiento poblacional, el dinamismo económico y el atractivo turístico. Una evolución que ha consolidado a la Costa del Sol como un territorio de oportunidades, pero que también exige dar respuesta a necesidades estructurales que condicionan su desarrollo presente y futuro".

Así de claro lo tienen en la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) y así se lo están pidiendo a los políticos en plena campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre.

Han creado una iniciativa llamada Toca mirar por Málaga para dar a conocer las necesidades de la provincia, principalmente en materia de movilidad e infraestructuras.

No es solo por el bien del turismo sino, lógicamente, por el bien de todos los ciudadanos que residen en la provincia y que cada vez tienen más complicado moverse por Málaga.

Los hoteleros consideran clave mejorar la capacidad de las infraestructuras eléctricas, el acceso a la vivienda, la movilidad y las conexiones viarias y ferroviarias, el agua, un desarrollo territorial equilibrado e invertir en las playas.

Vista de la campaña en un móvil. EE

“En las últimas décadas, casi sin darnos cuenta, hemos ido perdiendo calidad de vida en nuestro día a día. Cada vez es más difícil acceder a servicios esenciales como el agua, la electricidad, la vivienda o una movilidad eficaz, y a ello se suman el deterioro progresivo de nuestras playas y las deficiencias en el saneamiento. Lo que necesitan los malagueños es lo mismo que necesita el turismo. Por eso pedimos al futuro Gobierno de España que haga de Málaga y la Costa del Sol una prioridad. Toca mirar por Málaga”, ha explicado José Luque, presidente de Aehcos.

Esta campaña promovida por los hoteleros estará en las redes sociales y utilizará "mensajes directos, cercanos y reconocibles".