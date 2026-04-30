Vitur Summit 2026 convertirá a Málaga en la capital europea del alojamiento flexible

Las claves

Las claves Generado con IA Vitur Summit 2026 celebrará su décima edición en Málaga los días 13 y 14 de mayo, consolidando a la ciudad como capital europea del alojamiento flexible. El evento reunirá a operadores, inversores, grandes cadenas, expertos y empresas tecnológicas del sector, con una previsión de impacto económico directo de dos millones de euros para Málaga. España lidera el sector europeo del alojamiento flexible, con 513,6 millones de pernoctaciones y Andalucía concentrando cerca del 65% de la oferta de corta estancia nacional. La agenda del congreso abordará temas como inteligencia artificial, sostenibilidad, eficiencia operativa, captación de inversión y experiencia del huésped.

Málaga ha acogido este miércoles la presentación oficial de Vitur Summit 2026, la gran cita europea del alojamiento flexible, que celebrará su décima edición los próximos 13 y 14 de mayo en el NH Málaga.

El encuentro reunirá durante dos jornadas a operadores, inversores, grandes cadenas, expertos, asociaciones sectoriales, empresas tecnológicas y representantes institucionales vinculados al turismo, la hospitalidad, la inversión inmobiliaria y los nuevos modelos de alojamiento. El acto ha servido para avanzar las principales líneas de una edición que refuerza el papel de Málaga y Andalucía como sede de referencia para un sector cada vez más diversificado, profesionalizado y conectado con las nuevas formas de viajar, trabajar y residir temporalmente.

El contexto del sector en Europa

En un año en el que la industria turística se espera que supere los 260.000 millones en España, representando el 16% del PIB nacional, los alojamientos flexibles —también referenciados como extrahoteleros— han aumentado el volumen de pernoctaciones durante 2025 respecto a los niveles de 2024 en 24 de los 27 países de la UE.

Se mantiene, por tanto, de forma constante un sólido aumento de demanda en estas tipologías de alojamientos que solo se vio pausado por la Covid. Concretamente, desde 2009 al 2019 el número de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento extrahotelero de la UE aumentó un 40%.

España, Francia, Italia y Alemania han sido los destinos más atractivos en Europa durante 2025, representando el 61,7% del total de reservas de la UE, según los datos de Eurostat presentados en el acto. España lidera con 513,6 millones de pernoctaciones respecto al total de 3.090 millones de la zona euro:

El huésped internacional aumentó un 3,4% (+49,7 millones)

aumentó un (+49,7 millones) El huésped nacional aumentó un 1,1% (+16,7 millones)

Seis destinos españoles estuvieron entre los 20 más demandados de Europa: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid e Islas Baleares.

La presentación institucional

La presentación de la nueva edición ha contado con la participación de:

Carlos Pérez-Lanzac , fundador de Vitur Summit

, fundador de Vitur Summit Esperanza González , diputada de Desarrollo Económico Sostenible y consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol

, diputada de Desarrollo Económico Sostenible y consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga

Durante su intervención, Carlos Pérez-Lanzac ha destacado la dimensión internacional y empresarial de esta décima edición:

"Vitur Summit 2026 vuelve a Málaga con la ambición de reunir a los principales actores europeos de una industria estratégica y en plena evolución. Estas categorías de alojamiento son hoy un ecosistema diverso y profesional, que integra aparthoteles, villas, residencias con marca, apartamentos con servicios, tecnología, inversión y nuevos modelos de estancia".

El fundador ha añadido que el encuentro tiene un perfil empresarial de primer nivel, con un 86% de asistentes pertenecientes a la alta dirección y/o fundadores de empresas, y que se espera un impacto económico directo en la ciudad en torno a dos millones de euros.

Agenda y participantes

La agenda de este año profundizará en las tendencias que están redefiniendo el sector:

Inteligencia artificial y sostenibilidad

Eficiencia operativa

Captación de inversión

Experiencia del huésped

Estrategias de crecimiento de los operadores

Entre los participantes figuran directivos de compañías de referencia internacional como Icnea, Booking, Mandarin Oriental Residences, Banyan Group, Hyatt, Wyndham Hotels & Resorts, Pierre & Vacances, Livensa Living, Numa, Limehome, Líbere, Momentum Real Estate, Savills, CaixaBank, Mews, Kave Home, PriceLabs, Roomonitor o idealista, entre otras.

Datos clave del Flex Living en España

Según los datos presentados:

El stock de Flex Living en España se ha multiplicado por cinco desde 2020 y volverá a triplicarse de aquí a 2028.

y volverá a triplicarse de aquí a 2028. En el segmento de corta temporada, la inversión inmobiliaria ha sido en un 63% en destinos urbanos y 37% en destinos vacacionales .

. Andalucía representa el 15% de los proyectos en urbes y el 9% en zonas de costa.

El peso estratégico de Málaga y Andalucía

La elección de Málaga responde al peso estratégico de Andalucía y la Costa del Sol dentro del sector:

Andalucía concentra cerca del 65% de la oferta de corta estancia en España .

. Por segundo año consecutivo, fue en 2025 la región europea más demandada en alojamientos de corta estancia reservados a través de plataformas digitales, con más de 50 millones de pernoctaciones .

en alojamientos de corta estancia reservados a través de plataformas digitales, con más de . Málaga se consolida como el principal polo nacional de residencias con marca del segmento lujo, con en torno al 50% de los proyectos y el 60% de las unidades del país.

Esperanza González ha destacado que Vitur Summit "es un evento ya consolidado que supone un importante punto de encuentro entre los principales líderes empresariales, las administraciones y los organismos con competencias en la materia". Además, subrayó que la cita permitirá abordar "elementos clave para el futuro del sector, como la innovación, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y la movilidad".

Por su parte, Carlos García ha señalado que "Málaga se vuelve a convertir en la capital europea del alojamiento flexible" y ha defendido que este congreso "no podía celebrarse en ningún otro sitio que no fuese Málaga o la Costa del Sol". Subrayó además que Andalucía "está a la vanguardia en todas las nuevas formas de turismo y alojamiento", afirmando que el debate del sector "no es solo de cantidad, sino de la calidad de lo que ofertamos".

Trayectoria y proyección

La trayectoria reciente del encuentro refuerza este posicionamiento. Vitur Summit reunió el pasado año a más de 600 asistentes, consolidándose como uno de los principales foros europeos del alojamiento flexible. En 2026, su décima edición dará un nuevo impulso a esa proyección desde Málaga.

Sobre Vitur Summit

Vitur Summit es el encuentro empresarial de referencia del alojamiento flexible en Europa. Reúne a inversores, operadores, expertos, asociaciones sectoriales, destinos, empresas tecnológicas y administraciones públicas con el objetivo de analizar la evolución del sector, compartir conocimiento, impulsar nuevas ideas y promover buenas prácticas.

Vitur Summit 2026 cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, de Turismo y Planificación Costa del Sol como Patrocinador Institucional y del Ayuntamiento de Málaga como Patrocinador Oro.