El déficit de Málaga para pelear en la 'Champions' del turismo: "tres o cuatro hoteles de grandes cadenas internacionales"

Málaga cerró 2025 con más de 1,8 millones de visitantes y 3,75 millones de pernoctaciones hoteleras. Datos que evidencian la consolidación de la capital de la Costa del Sol como punto de atracción de un turismo urbano creciente y de, cada vez, mayor poder adquisitivo.

Ese es justo el perfil al que aspira la ciudad, con Estados Unidos y los países asiáticos como nuevos emisores.

Pero los buenos datos de los que puede presumir la capital se topan con la necesidad de incrementar sustancialmente sus plazas hoteleras. Y, en particular, las de gama más elevada.

Así lo admite el concejal de Turismo, Jacobo Florido, quien se atreve a señalar la necesidad de que se impulsen proyectos capaces de generar una planta hotelera con unas 18.000 camas. Son del orden de 3.000 más que las que hay en este momento, a repartir entre establecimientos de 5 estrellas (un 70%) y 4 estrellas.

La pretensión municipal no pasa solo por tener más plazas, sino en que las mismas sean de calidad alta. "Hacen falta tres o cuatro hoteles de las grandes cadenas internacionales", expone el edil, quien subraya el interés existente entre los principales referentes del sector de tener presencia en Málaga.

Una necesidad que, a priori, debe tener respuesta en los próximos años con la materialización de algunos de los grandes proyectos hoteleros ya en marcha: la Torre del Puerto, pendiente de las autorizaciones finales, y que prevé unas 380 habitaciones, y la transformación del viejo Correos, que rondará las 200. Una tercera localización puede ser el desarrollo hotelero previsto en el litoral oeste.

A modo de ejemplo, Florido señala que la carencia de este tipo de inmuebles frena las posibilidades de la ciudad de captar eventos de grandes compañías, que requieren hoteles de grandes dimensiones para celebrar los actos y dar alojamiento a sus trabajadores.

Y utiliza una metáfora futbolística para valorar la trascendencia del camino emprendido: Málaga es “ese equipo que juega la liga, que se clasifica para la Champions, que puede llegar a cuartos, pero que tiene que aspirar a ganarla".

Frente a las críticas que se ciernen desde hace años sobre la llegada masiva de turistas a la ciudad, Florido rechaza la idea de que Málaga tenga un problema. A su juicio, esta teoría está más alimentada por la "opinión publicada" que por la opinión real de los vecinos.

Sobre la masificación, si bien admite que hay dificultades en zonas muy concretas, especialmente en momentos específicos como Semana Santa, Feria o Navidad, recuerda que Málaga aparece en posiciones muy retrasadas en los rankings de masificación.

Para responder a esos riesgos, el Ayuntamiento viene trabajando desde hace tiempo en un plan de descentralización, que incluye siete rutas alternativas para repartir mejor los flujos turísticos.

El objetivo es ofrecer más motivos para que el turista se quede "al menos dos días" y reducir la concentración en el Centro histórico. Para ello, se quieren usar herramientas de inteligencia artificial.

Para defender el peso de esta actividad, recuerda que el turismo genera en torno a 51.000 puestos de trabajo, aportando de manera clara en la creación de empresas.

​Asimismo, destaca que Málaga es la ciudad de España "que más está creciendo en gasto medio turístico" y en indicadores como el ingreso por habitación disponible (RevPAR) y la tarifa media diaria (ADR).