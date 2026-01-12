La inversión hotelera impulsa Málaga y la Costa del Sol con 309 millones de euros en 2025

Las claves nuevo Generado con IA Málaga y la Costa del Sol captaron 309 millones de euros en inversión hotelera en 2025, con la mayoría destinada a activos vacacionales. La inversión hotelera en España alcanzó 4.275 millones de euros en 2025, el segundo mejor dato histórico, con 194 operaciones. El segmento vacacional concentró el 55% de la inversión total, destacando la venta del resort Mare Nostrum por 430 millones de euros. Canarias lideró la inversión hotelera, seguida de Barcelona y Madrid, mientras que provincias como Cádiz, Valencia y Sevilla aumentaron su protagonismo.

La provincia de Málaga captó 309 millones de euros en inversión hotelera durante 2025, con cerca de dos terceras partes dirigidas a activos vacacionales de la Costa del Sol, según el informe de Inversión Hotelera en España 2025 elaborado por Colliers.​

Este volumen sitúa al área malagueña entre las principales receptoras de capital hotelero del país, en un ejercicio marcado por el renovado interés de los inversores por los destinos vacacionales consolidados.​

En el conjunto de España, la inversión hotelera alcanzó 4.275 millones de euros en 2025, el segundo mejor registro histórico, con 194 transacciones que incluyeron hoteles existentes, edificios para reconversión y suelos destinados a nuevos desarrollos.​

El segmento vacacional concentró el 55% de la inversión total, hasta 2.336 millones, impulsado por operaciones de mayor tamaño medio, entre ellas la venta del resort Mare Nostrum por 430 millones de euros, la mayor transacción individual registrada en el mercado español.​

Canarias lideró la inversión por tercer año consecutivo, con 1.039 millones en 17 operaciones, mientras que Barcelona registró 712 millones en 20 transacciones y Madrid sumó 376 millones en 24 operaciones, condicionada por la escasez de activos de gran volumen en venta.​

El informe destaca también el creciente interés por plazas consideradas secundarias, que concentraron el 32% de la inversión, con especial protagonismo de las provincias de Cádiz, Valencia y Sevilla, que registraron volúmenes de 234, 174 y 164 millones de euros, respectivamente.​

Colliers prevé que en 2026 el mercado hotelero español mantenga un tono positivo, apoyado en una demanda turística sólida, una oferta que crece de forma contenida y unas condiciones financieras más favorables para el cierre de nuevas operaciones.