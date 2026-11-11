El equipo científico que está desarrollando esta herramienta. IBIMA

Científicos de Málaga desarrollan un método pionero con IA para evitar enfermedades graves

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LO ESENCIAL Las claves Investigadores de Málaga y distintas entidades bioinformáticas desarrollan un método con inteligencia artificial para predecir qué genes pueden suplir a otros defectuosos. La herramienta aprovecha la compensación genética funcional para identificar genes de respaldo que reduzcan el impacto de patologías graves. Ha validado con éxito relaciones en enfermedades genéticas como la distrofia muscular de Duchenne, la atrofia muscular espinal y la beta-talasemia. El método también analiza casos de cáncer de mama y próstata para prever y combatir las resistencias que desarrollan las células tumorales a los fármacos.

Investigadores de IBIMA Plataforma BIONAND, la Universidad de Málaga, el CIBERER y el INB/ELIXIR-ES han desarrollado una metodología computacional pionera.

Esta herramienta predice y prioriza qué genes pueden suplir la función de otros defectuosos implicados en distintas patologías.

El estudio, publicado en la revista Artificial Intelligence in Medicine, aprovecha la compensación genética funcional.

Este fenómeno natural ocurre cuando un gen similar asume el papel de otro dañado, reduciendo notablemente las consecuencias de la alteración en el organismo.

Para agilizar el complejo hallazgo en el laboratorio, el equipo recurrió a la bioinformática y al aprendizaje automático.

El sistema integró ocho recursos biomédicos y construyó 19 redes funcionales mediante técnicas matemáticas de representación como node2vec.

La herramienta validó con éxito relaciones ya conocidas en tres enfermedades genéticas: distrofia muscular de Duchenne, atrofia muscular espinal y beta-talasemia.

Este resultado refuerza su fiabilidad para descubrir nuevos candidatos terapéuticos en múltiples patologías. El método también analizó casos de cáncer de mama y de próstata.

En oncología, las células tumorales emplean este mecanismo para sobrevivir a los fármacos, por lo que predecirlo facilitará combatir futuras resistencias a los tratamientos.

El hallazgo servirá como un filtro clave para acelerar los ensayos biológicos. En el futuro, permitirá explorar fármacos dirigidos a estimular estos «genes de respaldo», abriendo una vía terapéutica alternativa frente a enfermedades raras y tumores.