Vithas forma en primeros auxilios y RCP a los voluntarios de la Generali Maratón de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Más de 40 voluntarios de la Generali Maratón Málaga han recibido formación en RCP y primeros auxilios impartida por el Hospital Vithas Málaga. La capacitación incluyó prácticas con maniquíes adultos y pediátricos, manejo de atragantamientos y uso de desfibriladores externos automáticos (DEA). La instrucción estuvo a cargo del Dr. Pablo de Rojas, jefe de UCI de Vithas Málaga, y de la enfermera Amparo Anglada. Esta actividad se enmarca dentro del acuerdo que establece a Vithas como Patrocinador Médico Oficial de la carrera para el periodo 2026-2028.

Más de 40 voluntarios de la Generali Maratón Málaga han participado en una formación de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios impartida por el Hospital Vithas Málaga en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

La iniciativa, en su segunda edición, prepara a la organización para responder rápidamente mientras acuden los sanitarios.

Además, forma parte del acuerdo que sitúa a Vithas como Patrocinador Médico Oficial de la prueba durante los años 2026, 2027 y 2028.

La instrucción fue dirigida por el doctor Pablo de Rojas, jefe de UCI del hospital, y la enfermera Amparo Anglada.

Los participantes practicaron maniobras de RCP con maniquíes pediátricos y adultos, manejo de atragantamientos y uso de desfibriladores externos automáticos (DEA).

El Dr. de Rojas destacó la relevancia de capacitar a los colaboradores ya que “en una emergencia, saber reconocer lo que está ocurriendo, pedir ayuda con rapidez y comenzar las maniobras adecuadas puede marcar una diferencia importante".

"Formar a los voluntarios permite que conozcan cómo actuar en esos primeros momentos, sin sustituir en ningún caso la intervención de los profesionales de emergencias. Son conocimientos que pueden resultar útiles tanto durante la carrera como en muchas otras situaciones de la vida cotidiana”, añade el experto.