Más de 3.000 bebés de Málaga están ya protegidos frente a la bronquiolitis: la Axarquía roza el 80% de inmunización

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Unos 3.298 bebés menores de seis meses en Málaga ya han recibido su dosis frente al virus respiratorio sincitial (VRS), alcanzando un 58,2% de cobertura en la provincia. La Axarquía lidera la inmunización en la provincia rozando el 80% de cobertura, mientras que el Valle del Guadalhorce y La Vega se sitúan como las comarcas más rezagadas por debajo del 50%. Las previsiones del Servicio Andaluz de Salud contemplan proteger a 10.600 lactantes en Málaga durante esta campaña mediante la administración del anticuerpo monoclonal nirsevimab. La estrategia de inmunización mediante una única dosis reduce un 80% los ingresos hospitalarios por bronquiolitis en lactantes de hasta seis meses.

La campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, avanza a velocidades muy distintas según la comarca de Málaga.

A 28 de septiembre, una semana después de su inicio, 3.298 bebés malagueños menores de seis meses habían recibido ya su dosis, lo que supone una cobertura del 58,2%, según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

La cifra deja, sin embargo, una lectura en sentido contrario: cerca de 2.400 lactantes nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, el grupo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está citando en los centros de salud, aún no han sido inmunizados, justo cuando se acercan los meses de otoño e invierno, en los que este virus circula con más fuerza.

Por sexos, la cobertura es ligeramente superior entre los niños (1.720 inmunizados, el 59%) que entre las niñas (1.577, el 57,3%).

La Axarquía, comarca con más bebés inmunizados

El mapa por distritos sanitarios dibuja una provincia a dos velocidades. La Axarquía es, con diferencia, la zona más avanzada con 432 bebés inmunizados y una cobertura del 79,7%, más de 21 puntos por encima de la media provincial.

Allí se registra también la mayor brecha entre sexos, con un 83,2% entre los niños frente al 76% de las niñas.

En el extremo opuesto se sitúa el Valle del Guadalhorce, donde solo el 45,4% de los lactantes ha recibido el fármaco (298 bebés), seguido de La Vega, con un 47,1% (170). Son los dos únicos distritos que no alcanzan aún la mitad de su población diana.

En La Vega se da, además, la única excepción a la tendencia general: las niñas (51,1%) superan con claridad a los niños (43,5%).

Entre ambos extremos se encuentran la Serranía, con un 63,8% (83 bebés); el distrito Málaga, que concentra el mayor volumen de inmunizados, 1.368, y una cobertura del 61,9%, y la Costa del Sol, que con 947 bebés se queda en el 53,6%, por debajo de la media provincial.

Precisamente en estos dos últimos distritos, los más poblados, se acumula el grueso de los bebés pendientes: más de 800 en cada uno de ellos, según se desprende de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Previsiones para esta campaña en Málaga

Las previsiones para esta campaña prevén inmunizar a 10.600 bebés en la provincia. Con los datos actuales, Málaga habría cubierto ya en torno al 31% de esa meta en sus primeros días.

El margen restante corresponde tanto a los bebés del grupo actual que aún no han acudido a su cita como a los que nazcan entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2027, que recibirán la dosis en las plantas de maternidad antes del alta hospitalaria.

En el conjunto de Andalucía, la campaña arrancó a mayor ritmo que la anterior. En sus diez primeros días se inmunizó a 16.941 bebés, un 14,5% más que en el mismo periodo de la temporada 2025-26, según informó el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. En el grupo principal, el de los nacidos desde el 1 de abril, la cobertura andaluza era del 55,8%, seis puntos más que en el mismo momento del año pasado.

El objetivo de la Junta, que destina 15,2 millones de euros a esta campaña, es repetir los resultados de la anterior, cuando se inmunizó a 55.000 lactantes, el 96% de los recién nacidos en la comunidad.

Una sola dosis, un 80% menos de ingresos

La inmunización se realiza con una única dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que protege al bebé durante la temporada de mayor circulación del virus. Desde que Andalucía puso en marcha esta estrategia en 2023, 165.737 lactantes han recibido el fármaco y, según la Consejería, las hospitalizaciones por bronquiolitis en menores de seis meses se han reducido un 80%. Sanz cifra en unos 6.000 los ingresos hospitalarios evitados en tres temporadas.

Además, en los casos en los que no consigue evitar el ingreso, el medicamento reduce de forma notable el riesgo de complicaciones graves y de ingreso en la UCI pediátrica, según ha destacado el consejero, que ha atribuido el buen arranque de la campaña a la implicación de los sanitarios y al compromiso de los padres.

Quién puede recibirlo y dónde

La campaña se dirige a tres grupos: todos los menores de seis meses; los menores de 12 meses prematuros, nacidos antes de la semana 35, y los menores de dos años con patologías de alto riesgo cardíacas, respiratorias, neuromusculares o inmunológicas.

Los nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre están siendo citados por el SAS en sus centros de atención primaria. Los que nazcan a partir del 1 de octubre lo recibirán en el hospital antes del alta.

La principal novedad de este año afecta a los bebés nacidos en clínicas privadas o en el domicilio, con independencia de su seguro sanitario, y a los nacidos en hospitales públicos que no lo hubieran recibido antes del alta: se les administrará la dosis sin cita previa, en su primer contacto con el centro de salud de referencia.