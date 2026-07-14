El Hospital Regional de Málaga, referente en España en trasplante de médula ósea: casi 100 intervenciones en un año

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Regional Universitario de Málaga es el segundo de España en trasplante de médula ósea y el primero de Andalucía, con 98 intervenciones en 2025. El hospital ha implementado una nueva estrategia que permite utilizar donantes con una ligera diferencia de compatibilidad, ampliando las posibilidades de encontrar donante para cada paciente. Gracias a este avance, cerca de la mitad de los trasplantes se han realizado con donantes no completamente compatibles, manteniendo resultados equiparables a los de máxima compatibilidad. El Hospital Regional de Málaga es líder nacional en el número de trasplantes con donantes no emparentados, facilitando el acceso al tratamiento para más pacientes.

El trasplante de médula ósea, también conocido como trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, es una alternativa terapéutica con intención curativa para numerosas enfermedades de la sangre y del sistema linfático, como distintos tipos de leucemia o linfoma, así como para otras patologías no tumorales, entre ellas la aplasia medular. Y Málaga es referente en este procedimiento a nivel nacional.

En concreto, el Hospital Regional Universitario de Málaga se ha convertido en el segundo hospital de España con mayor actividad en este procedimiento y el primero de Andalucía tras realizar durante 2025 un total de 98 trasplantes alogénicos.

Procedimiento de trasplante de médula ósea

El procedimiento del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos consiste en sustituir las células sanguíneas enfermas del paciente por células sanas procedentes de un donante compatible, capaces de regenerar la médula ósea y reconstruir el sistema inmunológico.

Antes del trasplante, el paciente recibe un tratamiento específico que elimina las células enfermas y prepara el organismo para recibir las nuevas células.

Posteriormente, las células donadas se administran mediante una transfusión y migran hasta la médula ósea, donde comienzan a producir sangre sana y nuevas defensas.

Aunque se trata de un proceso complejo, los avances registrados en las últimas décadas han mejorado de forma muy significativa los resultados y las expectativas de curación.

Aumento de la posibilidad de encontrar un donante para cada paciente

Uno de los principales avances incorporados por el Hospital Regional Universitario de Málaga ha permitido ampliar considerablemente las posibilidades de encontrar un donante para cada paciente.

La implantación de una nueva estrategia para prevenir la enfermedad “injerto contra receptor”, una de las complicaciones más importantes del trasplante de médula ósea, hace posible utilizar donantes con una ligera diferencia de compatibilidad inmunológica sin disminuir las probabilidades de éxito del procedimiento.

La jefa de la Sección de Trasplante Hematopoyético del Hospital Regional Universitario de Málaga, María Jesús Pascual, pionera en la implantación de esta estrategia en el centro, ha explicado que “la incorporación de esta profilaxis ha supuesto un cambio muy importante porque nos permite ofrecer un trasplante a pacientes que antes tenían muchas más dificultades para encontrar un donante adecuado, manteniendo unos resultados equiparables a los obtenidos con donantes completamente compatibles”.

Gracias a ello, el Hospital Regional se ha convertido en el primer centro de España en número de trasplantes realizados con donantes no emparentados.

Durante 2025, cerca de la mitad de estos procedimientos se efectuaron con donantes que presentaban una compatibilidad HLA 9/10, una alternativa especialmente útil cuando no existe un donante completamente compatible o el trasplante debe realizarse con urgencia.

El jefe del servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de Málaga, Manuel Isidro Muñoz, ha destacado que “cada avance que incorporamos significa que más pacientes pueden encontrar un donante y acceder a un tratamiento con intención curativa cuando antes no era posible”.