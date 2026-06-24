Más de 500 casos nuevos de melanoma en tres años en Málaga: los expertos alertan del peligro de los bulos en redes

Las claves

Las claves Generado con IA En Málaga se han diagnosticado más de 500 nuevos casos de melanoma en los últimos tres años, con un aumento sostenido tanto de melanomas in situ como invasivos. El Hospital Universitario Virgen de la Victoria destaca el avance en detección precoz gracias a técnicas como la dermatoscopia avanzada y campañas de sensibilización. Los especialistas alertan sobre el peligro de la desinformación y los bulos en redes sociales relacionados con el cáncer de piel y la fotoprotección. El autoexamen y la consulta médica ante cambios en lunares siguen siendo fundamentales para la detección temprana y el éxito del tratamiento.

Protegerse del sol es algo fundamental hoy día, sobre todo, para evitar padecer un melanoma. Este tipo de cáncer de piel aparece cuando células se agrupan y crecen de una manera anormal.

Por ello, en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria se han unido para concienciar a la población de la importancia de protegerse del sol y también para luchar contra la desinformación en redes sociales relacionadas con el cáncer de piel, en el marco de la campaña europea del Melanoma 2026.

Cabe señalar que los profesionales de este centro sanitario han observado un aumento sostenido y porcentual de los casos llamados melanomas in situ, es decir, aquellos confinados exclusivamente en la epidermis que no han invadido capas profundas.

En los últimos tres años han diagnosticado 137 casos de este tipo de melanoma. En concreto, 34 en 2023, 46 en 2024, y 57 en 2025 (lo que supone más del 29% del total del diagnóstico.

También existen los melanomas invasivos. De estos, registraron 385 entre 2023 y 2025, de los cuales 112 se diagnosticaron en 2023, 135 en 2024 y 138 en 2025.

Estos datos reflejan una tendencia al alza en el número absoluto de casos detectados, pero con una lectura muy positiva que es que gracias a la implantación de técnicas avanzadas y a una mayor cultura de la prevención, los diagnósticos en fases hipertempranas batieron récords el pasado año, permitiendo abordar de forma eficaz el tumor cutáneo más agresivo.

Un indicador clínico fundamental es el índice de Breslow que mide el grosor del tumor. Este ha mantenido una mediana estable en torno a los 0,5 mm durante todo el trienio.

Este espesor mínimo de apenas medio milímetro confirma que el hospital está interceptando las lesiones en estadios sumamente iniciales, lo que se traduce en un pronóstico excelente y en tratamientos mucho menos agresivos.

Euromelanoma 2026

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria está participando en la campaña europea del Melanoma 2026, que tiene lugar a lo largo de este mes de junio con diversos actos e iniciativas.

Para conmemorar esta jornada, el hospital acogió este martes un acto central de concienciación que ha contado con la implicación activa del tejido asociativo, destacando la participación de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) y la asociación Payasos de Hospital.

Paralelamente, el Servicio de Dermatología ha querido aprovechar este marco para alertar sobre el peligroso auge de la desinformación sanitaria en plataformas digitales, asumiendo un rol activo en el desmantelamiento de falsos mitos sobre el sol y la fotoprotección.

El acto celebrado este pasado jueves. Junta de Andalucía

"Nuestro compromiso no termina en el hospital. En plena campaña de Euromelanoma 2026, nos encontramos con el desafío de combatir los bulos que circulan sin control en las redes sociales, donde se llega a banalizar el cáncer de piel o a cuestionar la eficacia de los protectores solares", ha asegurado Rosa Castillo, coordinadora de la unidad Dermato-oncológica del servicio de Dermatología del hospital".

Proyectos estratégicos y compromiso frente a la desinformación

Este éxito en la detección temprana es el resultado directo de la estrategia asistencial del Hospital Clínico Virgen de la Victoria, fundamentada en el uso generalizado de la dermatoscopia avanzada, la agilización de las consultas con atención primaria y las constantes campañas de sensibilización ciudadana.

No obstante, los especialistas advierten de que los esfuerzos clínicos pueden verse amenazados por las corrientes de desinformación. En el marco de Euromelanoma 2026, el Servicio de Dermatología se ha volcado en una campaña de desmentido de bulos en redes sociales, ofreciendo información veraz frente a los consejos negligentes y pseudoterapias que retrasan las visitas médicas.

Como conclusión estratégica, el centro hospitalario y la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias reiteran que el autoexamen y la consulta ante cualquier cambio en la forma, color o tamaño de los lunares siguen siendo las herramientas más potentes, agradeciendo el apoyo de entidades como FMAEC y Payasos de Hospital para hacer llegar este mensaje de salud a toda la ciudadanía de forma cercana y confiable.