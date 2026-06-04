"Un trasplante es una segunda oportunidad": Málaga suma 39 donantes de órganos en apenas cinco meses este 2026

Dos médicos trasplantando un órgano en un hospital de Andalucía. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha sumado 39 donantes de órganos en los primeros cinco meses de 2026, liderando la región. En el Hospital Regional Universitario de Málaga se han realizado 78 trasplantes renales y 28 hepáticos en lo que va de año. Andalucía cuenta con una tasa de donación de órganos de 57,3 donantes por millón de habitantes, superando el objetivo nacional. Las donaciones en asistolia representan ya cerca del 52% del total de donaciones en Andalucía en 2026.

Un trasplante puede salvar la vida de una persona. Recibir un corazón, hígado, riñón, pulmón o córneas puede ser crucial en la vida de alguien que padece alguna enfermedad.

En la provincia de Málaga lo saben y los datos lo reflejan, ya que en lo que va de 2026 ya se han contabilizado 51 donantes de órganos en Málaga, Almería, Ceuta y Melilla, de los cuales 39 corresponden a la provincia de Málaga.

A esta actividad se suman además 35 donantes de tejidos registrados en la provincia durante el presente año.

Cabe destacar que Málaga no solo es donante, sino también es referente en trasplantes renales y hepáticos gracias al trabajo desarrollado en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

Durante 2025 se realizaron 206 trasplantes renales, de los cuales once procedieron de donante vivo, así como 67 trasplantes hepáticos. En lo que va de 2026, el centro ha llevado a cabo ya 78 trasplantes renales y 28 hepáticos.

En este sentido, con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, celebrado este pasado miércoles 3 de junio, el coordinador autonómico de Trasplantes del Servicio Andaluz de Salud, Domingo Daga, recordó a través de un vídeo difundido por el Colegio de Médicos de Málaga que la donación constituye uno de los mayores actos de generosidad que existen y destaca que los trasplantes representan una de las principales alternativas terapéuticas para pacientes con enfermedades graves del corazón, hígado, riñón o pulmón.

Por su parte, Manuela La Haba trasplantada de corazón hace casi nueve años y presidenta de la Asociación Deporte, Trasplante y Vida, explicó que tras recibir un trasplante de corazón, pudo recuperar su proyecto vital y volver a disfrutar de una vida activa. “Un trasplante no es sólo un tratamiento, es una segunda oportunidad”, subrayó.

Datos de donaciones y trasplantes en Andalucía

En Andalucía se han registrado un total de 202 donantes de órganos y 185 donantes tejidos durante los primeros cinco meses de este 2026. De las donaciones registradas, 105 han sido en asistolia o a corazón parado, una modalidad de donación que continúa su tendencia al alza y ya supone cerca del 52% del total.

La tasa andaluza anual de donación de 2026 se sitúa actualmente en 57,3 donantes de órganos por millón de habitantes (p.m.p), superando el objetivo de 50 donantes por millón marcado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para España.

El número total de donantes de tejidos pasó de 380 en 2021 a 722 en 2025, impulsado especialmente por el crecimiento de la donación exclusivamente de tejidos y de la donación en asistolia controlada.