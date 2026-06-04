Una enfermera del 061 de Málaga, agredida durante una asistencia: zarandeos, tirones de pelo y golpes

Las claves

Las claves Generado con IA Una enfermera del 061 de Málaga fue agredida dentro de una ambulancia mientras atendía a una paciente. La agresión incluyó zarandeos, tirones de pelo y golpes por parte de la paciente, que fingía un bajo nivel de conciencia. La Policía Nacional intervino y el incidente terminó en un juicio rápido, ya que agredir a sanitarios está tipificado como delito de atentado contra la autoridad. El sindicato SATSE denuncia la inseguridad de los sanitarios y convoca una concentración de protesta el 9 de junio en el Centro de Salud de Huelin.

Una enfermera del 061 de Málaga ha sido agredida cuando realizaba la primera valoración y toma de constantes de una paciente en el interior de la ambulancia.

Al parecer, la profesional, según ha denunciado el Sindicato de Enfermería SATSE en un comunicado, no estaba acompañada porque el resto del equipo estaba en el exterior atendiendo a otro paciente.

Ante esta nueva agresión, los trabajadores se concentrarán el próximo 9 de junio como medida de protesta en el Centro de Salud de Huelin.

Zarandeos, tirones de pelo y sacudidas en la cabeza

El equipo se encontraba atendiendo un aviso sobre una persona inconsciente. Al llegar al lugar se encontraron en una plaza en la que había varias personas incluyendo menores, lo que hizo que tuvieran que separarse los miembros del equipo.

Mientras los compañeros estaban atendiendo a otra persona en el exterior, la paciente fue introducida en la ambulancia con un bajo nivel de conciencia.

Instantes después se percataron de que el bajo nivel de conciencia era fingido y al encontrarse en la camilla comenzó a mostrarse de forma violenta, insultando, zarandeando y tirando del pelo de la enfermera.

La paciente fue separada por las personas que se encontraban alrededor y por los compañeros del 061. Finalmente tuvo que personarse la Policía Nacional, que inició diligencias y finalizando el incidente en un juicio rápido.

Penas de 1 a 4 años de prisión por agredir a un sanitario

La agresión a un sanitario está tipificada como un delito de atentado contra la autoridad. Los agresores pueden ser condenados entre 1 y 4 años de prisión, a lo que se le añadiría un delito de lesiones en el caso de que se produjeran las mismas.

SATSE, según han explicado, ha denunciado en numerosas ocasiones la inseguridad que sufren las enfermeras en el desarrollo normal de su trabajo y muestra su total condena a las agresiones a los sanitarios e insta a la administración a que de una vez por todas tome medidas reales y eficaces para prevenir las agresiones a los profesionales sanitarios.