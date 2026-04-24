El doctor Medel con otros profesionales en el congreso.

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 300 expertos internacionales en cirugía oculoplástica se reúnen en Málaga para el congreso "The Oculoplastics". El evento, liderado por el doctor Ramón Medel, destaca por retransmitir en directo operaciones complejas sin filtros ni atajos. Participan 25 ponentes y especialistas de países como Estados Unidos, Brasil e Italia, combinando formación teórica y práctica quirúrgica. Las cirugías en vivo incluyen técnicas como blefaroplastia, lifting de cejas y dacriocistorrinostomía, mostrando la toma de decisiones real ante casos complejos.

Málaga acoge el prestigioso congreso internacional "The Oculoplastics" este 24 y 25 de abril. El evento sitúa a la ciudad en el foco mundial de la especialidad, tras celebrarse durante más de dos décadas en Barcelona y Castelldefels.

El encuentro está liderado por el prestigioso doctor Ramón Medel del Hospital Quirónsalud Málaga. Medel es pionero europeo en lifting mediofacial y un referente global en el manejo de patología orbitaria y tratamiento innovador de la ptosis palpebral.

La cita congrega a 25 ponentes y 300 especialistas de países como Estados Unidos, Brasil o Italia. La formación combina la teoría en el Hotel Amaragua con la práctica quirúrgica presencial en las instalaciones de Quirónsalud.

El valor diferencial reside en las operaciones en tiempo real retransmitidas sin filtros. Los cirujanos ejecutan técnicas de blefaroplastia, lifting de cejas y dacriocistorrinostomía, compartiendo consejos técnicos y decisiones clínicas críticas con todos los asistentes.

“En este curso no solo explicamos lo que hacemos, mostramos exactamente cómo lo hacemos. Sin filtros, sin atajos y sin guardarnos nada”, explica el doctor Medel.

“La cirugía en directo es la mejor forma de aprender, porque permite ver la toma de decisiones real en cada momento, incluso en los casos más complejos”, añade el especialista, que operó el último año a 360 pacientes de 90 naciones.