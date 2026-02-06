Investigadores internacionales debaten en Málaga sobre quiropráctica y dolor crónico

Las claves nuevo Generado con IA Málaga acoge una jornada internacional sobre quiropráctica y dolor crónico, con especialistas en neurociencia, epidemiología, psicología y dolor pediátrico. El evento inaugura el programa del 40 aniversario de la Asociación Española de Quiropráctica, que recorrerá varias ciudades españolas en 2026. Ponencias abordarán la seguridad del ajuste quiropráctico, mecanismos neurofisiológicos del dolor persistente y el impacto psicológico del dolor en niños y adolescentes. La cita, abierta a profesionales y pacientes, busca promover el reconocimiento de la quiropráctica como profesión sanitaria en España.

Málaga acoge este sábado 7 de febrero la jornada “Detrás del ajuste. Cómo explica la ciencia el arte de la quiropráctica”, que reunirá a especialistas en neurociencia, epidemiología, psicología y dolor pediátrico para revisar el abordaje del dolor crónico desde una perspectiva basada en la evidencia.​

El encuentro, organizado por la Asociación Española de Quiropráctica y la European Academy of Chiropractic, inaugura el programa de actividades del 40 aniversario de la entidad, que recorrerá varias ciudades españolas durante 2026 con el foco en ciencia, filosofía y arte de la profesión.​

Según estudios recientes, cerca de una cuarta parte de la población española convive con dolor crónico de larga evolución, lo que supone un reto sanitario y social de primer orden y sitúa este tipo de iniciativas en el centro del debate sobre atención integral y centrada en la persona.​

Entre los ponentes figuran el epidemiólogo César Hincapié, de la Universidad de Zúrich, quien abordará la seguridad del ajuste quiropráctico y la lectura crítica de la evidencia científica, y el neurocientífico Carlos Gevers, de la McGill University, que profundizará en los mecanismos neurofisiológicos del dolor persistente.​

El investigador clínico Javier Muñoz Laguna se ocupará de la metodología de los ensayos en quiropráctica, incluidos los efectos placebo y nocebo, mientras que las psicólogas Elena Serrano y Rocío de la Vega analizarán, respectivamente, la dimensión psicológica del dolor y su impacto específico en niños y adolescentes.​

El programa incluye una mesa redonda sobre atención sanitaria centrada en el paciente y forma parte de un calendario que continuará en mayo en San Sebastián, en octubre en Barcelona y culminará en noviembre en Madrid con un encuentro final y la asamblea general de la asociación.​

La Asociación Española de Quiropráctica, fundada en 1986 y reconocida por el Ministerio de Sanidad, agrupa a profesionales con formación universitaria acreditada y trabaja por el reconocimiento de la quiropráctica como profesión sanitaria en España, en línea con la regulación existente en otros países europeos.​

La cita se celebrará en el Hotel H10 Croma, en el distrito Centro de Málaga, en horario de 10.00 a 18.00, y está abierta a miembros de la AEQ, otros profesionales de la salud, pacientes y ciudadanos interesados en conocer mejor el papel de la quiropráctica en el tratamiento del dolor.