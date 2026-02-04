Quirónsalud Málaga aplica una cirugía que evita extirpar todo el pulmón en cáncer avanzado
La combinación de quimioterapia, inmunoterapia y la técnica de doble sleeve permite conservar el órgano, mejorar la función respiratoria y transformar diagnósticos inabordables en historias de esperanza.
Las claves
El Hospital Quirónsalud Málaga aplica la técnica de doble manga bronquial y arterial, que permite extirpar solo las zonas afectadas del pulmón en casos de cáncer avanzado, preservando el resto del órgano.
Este procedimiento requiere alta precisión y experiencia, y está reservado a centros con amplia trayectoria en cirugía avanzada del cáncer de pulmón.
La combinación de quimioterapia e inmunoterapia antes de la cirugía reduce el tamaño tumoral, permitiendo operar a pacientes que antes no eran candidatos y mejorando su calidad de vida.
Desde 2010, el hospital ha intervenido con éxito a más de 1.000 pacientes con cáncer de pulmón, la mayoría mediante técnicas mínimamente invasivas.
El Hospital Quirónsalud Málaga ha incorporado la técnica de doble manga o doble sleeve bronquial y arterial, que “permite extirpar únicamente las áreas afectadas del bronquio y de la arteria pulmonar, reconstruyendo ambas y preservando el resto del órgano”.
El doctor Roberto Mongil, jefe del Servicio de Cirugía Torácica, subraya que son procedimientos que exigen “una precisión absoluta y un equipo experimentado” y que están reservados a centros con “larga trayectoria en cirugía avanzada del cáncer de pulmón”.
Según el oncólogo Manuel Cobo, la utilización conjunta de quimioterapia e inmunoterapia antes de la cirugía “no solo reduce el tamaño del tumor, sino que, en un número creciente de casos, logra su desaparición completa” y aumenta la supervivencia “a cifras impensables hace unos años”.
Cobo destaca que esta reducción tumoral permite que pacientes previamente no operables “puedan ahora ser candidatos a una cirugía que apuesta por la conservación y la funcionalidad” del pulmón, mejorando así su calidad de vida futura.
Desde el hospital describen el caso de un paciente de 65 años, exfumador, cuyo tumor de pulmón derecho afectaba la parte distal de la tráquea y presentaba metástasis linfáticas, situación que antes habría supuesto extirpar todo el pulmón e incluso parte de la tráquea.
Tras el tratamiento con quimio‑inmunoterapia, “se reconstruyeron bronquio y arteria pulmonar, preservando el pulmón y sin complicaciones postoperatorias”, lo que permitió que “el paciente se reincorporó a su vida habitual con una función respiratoria prácticamente intacta”.
En palabras de Mongil, “la mejor noticia de todas, la respuesta patológica completa de su tumor supuso, en este caso, la curación total”, ejemplificando cómo la medicina personalizada y la tecnología pueden “convertir diagnósticos antes inabordables en historias de esperanza y éxito”.
El cáncer de pulmón es el tercer tumor más diagnosticado y la primera causa de muerte por cáncer en España, con una estimación de 34.506 nuevos casos en 2025, y está muy ligado al tabaquismo y a otros contaminantes ambientales y laborales.
Desde 2010, el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Quirónsalud Málaga ha intervenido con éxito a más de 1.000 pacientes con cáncer de pulmón, en su mayoría mediante técnicas mínimamente invasivas, como cirugía uniportal y, más recientemente, cirugía robótica de alta precisión.