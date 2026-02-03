Quirónsalud Málaga estrena una exposición de collage que narra el proceso del cáncer de una paciente

Las claves nuevo Generado con IA Quirónsalud Málaga presenta una exposición de 21 collages creados por Pilar Grund, paciente oncológica, que narran su experiencia personal con el cáncer. La muestra, titulada “Transitar la enfermedad”, aborda diferentes etapas del proceso oncológico, desde el diagnóstico hasta la resiliencia, el autocuidado y la importancia del apoyo emocional. La exposición estará abierta al público durante febrero en varios espacios del hospital, integrando el arte en la experiencia diaria de pacientes, familiares y profesionales. Pilar Grund, también presidenta de BCS Málaga Dragon Boat, utiliza el arte como herramienta de expresión, orden emocional y acompañamiento, promoviendo la humanización y el diálogo sobre el cáncer.

Quirónsalud Málaga ha puesto en marcha una exposición de obras collage que narra, desde la vivencia íntima de una paciente, el proceso del cáncer y su impacto emocional.

La iniciativa se enmarca en los actos organizados con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, y busca humanizar la enfermedad y darle voz a quienes la transitan en primera persona.​

Bajo el título “Transitar la enfermedad”, la muestra reúne 21 collages analógicos creados por Pilar Grund, paciente oncológica y presidenta del equipo BCS Málaga Dragon Boat, que reflejan los distintos momentos del camino del cáncer: desde el diagnóstico y los tratamientos hasta el miedo, la pérdida, la fragilidad y, al mismo tiempo, el humor, la resiliencia, el autocuidado y la necesidad de seguir viviendo con sentido.​

La exposición permanecerá abierta al público durante todo el mes de febrero en varios espacios del Hospital Quirónsalud Málaga. Comienza en el Hospital de Día, en el pasillo de la planta baja que conduce al Área Integral de Oncología, y continúa en la primera planta, en el pasillo anexo al Hospital de Día Oncohematológico.

El recorrido permite que pacientes, familiares y profesionales se encuentren con las obras en su tránsito cotidiano por el centro sanitario, integrando el arte en la experiencia asistencial.​

Grund apuesta por el collage analógico por el valor de sus procesos manuales, la observación consciente y la paciencia que exige, elementos que considera claves en su propia forma de afrontar la enfermedad. La autora explica que su objetivo principal es compartir con otros pacientes, acompañantes, familiares y personal del hospital lo aprendido durante años de tratamiento, y considera urgente naturalizar y dialogar sobre un tema que muchos viven en soledad.

​“Este proyecto nace desde el respeto y la responsabilidad de saber que será visto por personas que están transitando el mismo camino que yo. Hablo su mismo lenguaje”, ha señalado.

Cada pieza se presenta como una estación simbólica del viaje que atraviesan numerosas personas con cáncer, abordando cuestiones como la caída del cabello, los efectos secundarios de los tratamientos, la importancia del apoyo emocional, el contacto físico o la respiración consciente.

La propuesta invita a observar la enfermedad más allá de los datos clínicos y a conectar con las emociones y necesidades que emergen en el proceso oncológico.​

Con más de una década conviviendo con distintos diagnósticos de cáncer, Pilar Grund ha convertido el arte, y en particular el collage, en una herramienta de expresión, orden emocional y acompañamiento. Gracias a esta práctica creativa, ha logrado transformar su experiencia individual en un relato compartido que interpela a pacientes, familias y profesionales sanitarios, generando espacios de identificación y apoyo mutuo.​

Además de su vertiente artística, Grund preside BCS Málaga Dragon Boat, una asociación integrada por mujeres supervivientes de cáncer de mama que practican remo y piragüismo BCS (Breast Cancer Survivors) como parte de su recuperación física y emocional. Este movimiento deportivo, de alcance internacional, simboliza la superación, la fuerza del grupo y la importancia del ejercicio físico y la comunidad en la etapa posterior a la enfermedad.​

Desde el hospital, la exposición se integra en las actividades del Día Mundial del Cáncer, una enfermedad que causa casi 10 millones de muertes al año en el mundo y que recuerda la relevancia de la prevención, el diagnóstico precoz, el acompañamiento integral y la humanización de la atención sanitaria.

Profesionales como el doctor César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General de Quirónsalud Málaga, y la doctora Laura Benítez, especialista en Ginecología, destacan el valor de dar visibilidad al testimonio de pacientes como Pilar para comprender el cáncer desde dentro y reforzar una atención centrada en la persona.