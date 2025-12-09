La gripe se triplica en Andalucía: en Málaga hay 257 infecciones respiratorias por cada 100.000 habitantes

Las claves nuevo Generado con IA Los contagios de gripe se han triplicado en una semana en Andalucía, superando el umbral de incidencia establecido por la Junta. En Málaga, la tasa de infecciones respiratorias agudas alcanza los 257 casos por cada 100.000 habitantes, y en la capital sube a 384. Se recomienda el uso de mascarilla en todos los centros sanitarios y sociosanitarios de Andalucía, y es obligatoria en aquellos con alta frecuentación. Más de 1,7 millones de personas ya se han vacunado contra la gripe en Andalucía y más de 725.000 contra la covid-19.

Los contagios de gripe siguen al alza en toda Andalucía. Tal es la situación epidemiológica que el número de casos se ha triplicado en una semana y ya ha superado el umbral establecido por la Junta de Andalucía situándose en los 33,5 casos por cada 100.000 habitantes en la región.

Ante esta situación, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha incidido en que, de acuerdo con lo establecido en la Orden que entró en vigor el lunes de la semana pasada, se recomienda el uso de mascarilla en todos los centros sanitarios y sociosanitarios de la comunidad autónoma, públicos y privados.

Además, ha recordado que es obligatorio el uso de mascarilla en aquellos centros que hayan activado al menos tres veces su Plan de Alta Frecuentación en los últimos 7 días y que la tasa de incidencia de su distrito se haya duplicado (sobre la incidencia basal, es decir, entre marzo-septiembre).

Casos de infecciones respiratorias en Málaga

Los casos de gripe y otras infecciones respiratorias no paran de aumentar día tras día. Málaga no se queda atrás y, según los datos de último Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía que corresponde a la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025, la tasa de IRAs en la provincia es de 257 casos por cada 100.000 habitantes, algo superior que en la semana anterior.

Así, en la capital, la incidencia se eleva hasta los 384 casos por cada 100.000 habitantes. En el resto de comarcas la incidencia ronda entre los 100 y los 200 casos como, por ejemplo, en el Valle del Guadalhorce donde es de 278 casos; en la Axarquía es de 207 casos; en la Costa del Sol de 163; en La Vega de 151; y en la Serranía de 109.

Antonio Sanz ha incidido en que “estamos ante una temporada de infecciones respiratorias especialmente virulenta”, por lo que, ha subrayado, desde el Gobierno andaluz, que ha puesto en marcha un plan de acción propio, “vamos a seguir poniendo todas las medidas a nuestro alcance para reforzar la vigilancia y el control de esta epidemia de gripe que vivimos ya en la comunidad”.

De este modo, el titular del ramo ha insistido en la necesidad de vacunarse frente a la gripe y la covid-19, que es la “mejor herramienta de prevención con la que contamos”. Hasta el momento, 1.719.316 personas han recibido la vacuna frente a la gripe en Andalucía y 725.038 se han vacunado frente a la covid-19.