Al menos 11 médicos de guardia intoxicados en el Hospital Clínico de Málaga tras comer en la cafetería

Las claves nuevo Generado con IA Once médicos de guardia sufrieron intoxicación alimentaria tras comer en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga. Varios profesionales afectados debieron ser ingresados en el área de Observación debido a la gravedad de los síntomas. El Sindicato Médico de Málaga acusa a la dirección del hospital de no aplicar medidas eficaces y denuncia falta de higiene y seguridad alimentaria. El sindicato exige una investigación urgente, responsabilidades, una inspección sanitaria y la creación de un comedor exclusivo para profesionales.

Al menos once médicos de guardia han vuelto a ser víctimas de un episodio de intoxicación alimentaria en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, el Clínico. Al parecer, según ha podido contrastar este periódico, todos resultaron afectados el pasado domingo tras comer en la cafetería del centro, un espacio que según el Sindicato Médico de Málaga es "un riesgo real para la salud".

La gravedad del cuadro obligó a ingresar a varios profesionales afectados en el área de Observación. No es la primera vez que ocurre. Hace un año se produjo un episodio similar, también denunciado, y desde entonces, según el sindicato, no se han aplicado medidas eficaces.

El SMM carga directamente contra la Dirección del hospital y el SAS, a quienes acusa de "permitir que la cafetería" haya llegado a “límites inaceptables” en materia de higiene, calidad y seguridad. Recuerdan que, además del deterioro del servicio, los sanitarios se ven obligados a compartir espacio con pacientes y acompañantes por la ausencia de un comedor propio, lo que consideran “indigno” y una falta de respeto hacia quienes sostienen la actividad asistencial.

“Que profesionales de un hospital público acaben atendidos en su propio centro por haber comido en él es vergonzoso e inadmisible”, denuncian.

Ante la gravedad del caso, el sindicato exige una investigación “urgente e independiente”, la depuración de responsabilidades, una inspección sanitaria inmediata y medidas reales para garantizar la seguridad alimentaria. Entre las peticiones figura también la creación inmediata de un comedor exclusivo para profesionales.

El SMM advierte de que, si no hay respuestas “inmediatas y verificables”, no descartan movilizaciones. Y van más allá: solicitan la dimisión de la Dirección Económica-Administrativa y de Servicios Generales del hospital, a la que atribuyen “una situación insostenible” que está afectando tanto a los trabajadores como a los usuarios del centro.

Salud habla de casos leves

Desde Salud han explicado que se han detectado algunos casos con "sintomatología intestinal de carácter leve en profesionales", aunque no indican cuántos. ", se ha trasladado esta información a salud pública para que proceda a realizar la inspección protocolaria para conocer las causas", han incidido, tras ser preguntados por EL ESPAÑOL de Málaga.