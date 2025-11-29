Pau Brunet, el adolescente con TEA que triunfa en TikTok llega a Málaga a contar su historia: "Soy autista y no pasa nada”

Cuando a Pau Brunet, con solo 6 años, le diagnosticaron autismo, después de que sus profesores se percataran, a su familia le cambió la vida de la noche a la mañana. No entendían las palabras nuevas que empezaban a escuchar, como regulación o crisis, ni sabían cómo ayudarlo.

Ahora, Pau es un adolescente más que celebra cada pequeño logro como una fiesta, que ha encontrado en las redes sociales un espacio donde explica su neurodivergencia con mucha naturalidad y que allá donde va siempre explica que es autista y “no pasa nada”.

La popularidad llegó casi sin querer. Pau, que siempre ha sido transparente con su autismo, insistía en tener Instagram y TikTok y, según explica Félix Brunet, su padre, a EL ESPAÑOL de Málaga fue su terapeuta quien sugirió convertirlo en un espacio de divulgación.

Actualmente, sus perfiles de Instagram y TikTok suman casi un millón de seguidores. Detrás de esas cuentas están sus padres que lo gestionan todo, desde responder mensajes y comentarios a subir vídeos. Así, la labor de Pau consiste en hacer vídeos “solo cuando está contento y le apetece grabar” y quiere mostrar un nuevo logro que ha conseguido.

No hay que olvidarse de los haters que “alguno que otro” hay. Hubo quienes cuestionaron el diagnóstico de Pau y los acusaron de inventarlo. Con el tiempo, ese ruido ha ido apagándose. “Si no fuera autista, alguien lo habría dicho en estos diez años”, sentencia Félix

Pau pasa sus mañanas en clase con sus amigos, por las tardes va a casa, hace los deberes y va a terapia. Así día a día, creciendo en un hogar que se organiza desde la crianza respetuosa.

“Pau es un muy buen niño, tiene muy buen corazón, pero es muy autocrítico”, cuenta el progenitor que añade que “se exige mucho a sí mismo y si hace algo mal dice que no puede. Tiene esa tendencia, pero luego cuando aprende algo nuevo está súper contento”.

Además de él, en su casa, su hermana Carolina también es TEA. “Pensamos ya bastante sufren adaptándose a mil cosas, como para que en casa, que es el lugar donde uno está seguro, todo sea una obligación”, señala.

Por ello en casa la familia no fuerza comidas, no exige adaptaciones imposibles. Se organiza desde la empatía y desde el reconocimiento de que cada uno necesita cosas distintas. Incluso han creado una habitación sensorial pensada para ellos y su desarrollo.

Conferencia Fundación Autismo Sur

Este sábado, Félix y Pau, padre e hijo, ofrecerán una conferencia en el Ciclo Formativo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’ que organiza la Fundación Autismo Sur en Torremolinos.

“En la charla abordamos el autismo desde la perspectiva familiar. Hablamos de cómo nos enteramos del TEA, de cómo vivimos el duelo y de cómo intentamos buscar la parte positiva dentro de una mala noticia. Es una charla donde Pau explica algunas fábulas empoderativas”, explica Félix.

Su intervención estará repleta de juegos, magia, ejercicios participativos y momentos de emoción sincera. “Es una charla de desnudar el alma” centrada en una conversación entre padre e hijo donde contarán todo lo que han vivido, sentido y aprendido desde que les diagnosticaron TEA.