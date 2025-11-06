Francisco Tinahones, nuevo presidente de la Sociedad de Endocrinología: "El 80% de los niños obesos lo son de adulto"

El endocrino Francisco J. Tinahones es el director científico de IBIMA Plataforma Bionand y hace tan solo unos días fue nombrado nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

A sus ojos, este nombramiento es mucho más que un título. Considera que es un “honor” y una oportunidad para impulsar un nuevo plan estratégico y acercar la endocrinología a la sociedad, según explica en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

Con más de 2.600 profesionales y 75 años de historia, la SEEN confía en la experiencia de Tinahones, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Virgen de la Victoria y catedrático de la UMA, que durante este año se preparará para asumir oficialmente el cargo en octubre de 2026.

¿Qué objetivos quiere cumplir como presidente de la SEEN?

Mi idea es desarrollar un nuevo plan estratégico y reforzar la docencia de la sociedad para que se convierta en una entidad que dé docencia a los endocrinólogos y a otros especialistas, ya que esta es una de las áreas de la medicina en que más innovación se está produciendo en los últimos años, con nuevos fármacos, nuevas estrategias diagnósticas y tecnología aplicada a nuestras enfermedades.

Por otro lado, hay que contribuir a la investigación en endocrinología y que la sociedad se convierta también en un generador de conocimiento. Además, queremos potenciar la conexión con los pacientes que se ven afectados por las patologías de nuestra área y ofrecernos como interlocutor con las administraciones públicas para aportar nuestro conocimiento y que se adecúen los tratamientos y técnicas diagnósticas a estas innovaciones.

La incidencia de enfermedades como la obesidad y la diabetes no para de aumentar, ¿Qué cambios se podrían hacer para revertir la tendencia?

Para las enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes, hipertensión, y todo lo que viene ligado a la obesidad, como puede ser la afectación hepática y un montón de cánceres donde la obesidad es el principal factor de riesgo para su desarrollo, hay que diseñar estrategias para prevenirlas e incluso cuando está instaurada dar los tratamientos más adecuados para intentar revertirla.

La diabetes tipo 1 también está incrementándose y muchas enfermedades autoinmunes también. El área metabólica de la sociedad es muy importante.

En cuanto a la nutrición, la desnutrición desgraciadamente es tremendamente prevalente y hay que diseñar estrategias para evitarla. Y lo que son las enfermedades endocrinológicas puras, como las relacionadas con el tiroides y las glándulas endocrinas, también están produciéndose innovaciones tanto terapéuticas como diagnósticas.

¿Cómo se puede hacer efectiva la prevención?

La prevención no es fácil en cualquier patología y en la obesidad o diabetes es todavía más difícil porque son enfermedades multifactoriales, es decir, no es solamente un factor el que influye. Vivimos en una sociedad obesogénica, con muchos factores que contribuyen a que existan y su prevalencia crezca.

Prácticamente todas las sociedades científicas reclamamos un plan específico, igual que existen para la diabetes, pero falta un plan nacional o específico para la obesidad. Esta es una de las cosas que tenemos que animar a las administraciones públicas a tomar en serio, igual que otros países están empezando a crear planes estatales de lucha contra la obesidad.

¿Cómo afectan las 'dietas milagro' y las fake news en nutrición?

Dentro de la nutrición hay mucho trabajo en ese sentido, porque si hay un área de la medicina donde hay fake news sin duda es la nutrición. En ella cualquiera se atreve a opinar y recomendar estrategias, y eso no ocurre en otras áreas como cáncer o enfermedades hepáticas. Ahí, las sociedades científicas debemos hacer un esfuerzo adicional para aportar fuentes fiables a la ciudadanía.

¿Cómo debería abordarse la educación nutricional con los niños?

Se han hecho algunos esfuerzos y hay algunos planes en infantil, aunque a nivel adulto hay pocos planes. Las tasas de obesidad y sobrepeso infantil son altísimas y un niño obeso será un adulto obeso casi seguro. Incidir en etapas tempranas es fundamental, y no siempre se le da la importancia debida. El 80% de los niños obesos o con sobrepeso siguen siéndolo en la edad adulta.

¿Cuál es el papel de los profesionales de atención primaria y los hospitales en informar a los pacientes?

Los profesionales de atención primaria y los hospitales deben informar a los pacientes, pero además, las sociedades científicas debemos ganar el relato en redes y medios en los que la gente se informa. Un porcentaje altísimo busca información en redes, y ahí hay que contrarrestar noticias falsas aportando conocimiento con aval científico y demostrado en seguridad y eficacia.

¿Qué avances cree que marcarán los próximos años en el campo de la endocrinología y la nutrición?

En endocrinología, todo lo relacionado con terapias inmunológicas va a cambiar la vida de los pacientes con enfermedades autoinmunes como tiroides e hipotiroidismo, hipertiroidismo y diabetes tipo 1. Han aparecido fármacos para diabetes y obesidad que son muy eficaces, incluso con pérdidas de peso del 25%.

En diabetes tipo 1, las tecnologías han dado casi un páncreas artificial. Hay una innovación enorme y en unos años, la inteligencia artificial será un apoyo para la práctica clínica, tanto en diagnóstico, terapéutica como en la relación con los pacientes.