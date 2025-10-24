Aurora Mesas, endocrina pediátrica, advierte sobre el riesgo de las dietas: "Pueden afectar al desarrollo"

Las claves nuevo Generado con IA La endocrina pediátrica Aurora Mesas advierte sobre los peligros de aplicar dietas de moda en niños y adolescentes, ya que pueden afectar su desarrollo físico y emocional. Las dietas que eliminan grupos completos de alimentos o promueven ayunos intermitentes pueden alterar la secreción de hormonas del crecimiento en menores. Mesas resalta que una dieta adecuada para niños debe ser completa, variada y equilibrada, incluyendo cereales integrales, proteínas, frutas, verduras y grasas saludables. La especialista aconseja consultar a un profesional antes de realizar cambios dietéticos en menores y alerta sobre la información sin respaldo científico en redes sociales.

Las redes sociales y los nuevos estilos de vida han favorecido la aparición de dietas y tendencias alimentarias que prometen resultados rápidos para los adultos y que, por comodidad o falta de tiempo, algunas familias terminan aplicando también a sus hijos.

En este punto, la doctora Aurora Mesas Aróstegui, especialista del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Quirónsalud Marbella, alerta de los riesgos que puede suponer aplicar este tipo de patrones en niños y adolescentes.

Esta alarma surge porque "cada etapa de crecimiento tiene unas necesidades nutricionales concretas. Cualquier restricción sin supervisión médica puede afectar al desarrollo físico, al rendimiento escolar e, incluso, al estado emocional del menor".

Las dietas más comunes son las que eliminan grupos completos de alimentos y las que promueven ayunos intermitentes. En este caso, Mesas hace hincapié en que "las dietas que no aportan suficiente energía o micronutrientes esenciales pueden alterar la secreción de hormonas del crecimiento y condicionar la talla final o la masa ósea".

“No hay una dieta universalmente válida para todos los niños. Las necesidades varían según la edad, el sexo, la actividad física o el momento de desarrollo puberal. Lo fundamental es garantizar una alimentación completa, variada y equilibrada”, señala.

La especialista recuerda que el equilibrio no consiste en prohibir, sino en educar. “No se trata de eliminar alimentos, sino de enseñar a los niños a reconocer qué es saludable y qué no lo es. En casa, el mejor ejemplo lo dan los padres con sus propios hábitos”, apunta.

Asimismo, advierte de los mensajes confusos que circulan en internet o entre grupos de padres. “Hay que tener cuidado con la información que se difunde en redes sociales. No todo lo que se presenta como saludable lo es, y muchas recomendaciones no tienen ningún respaldo científico”, recalca.

Por ello, la especialista recomienda que si algún menor quiere hacer cambios en su dieta, lo consulte con un profesional porque "las dietas de moda pueden funcionar en adultos bajo control médico, pero en la infancia y adolescencia pueden tener consecuencias irreversibles".

Hábitos que no deben faltar

“Los hidratos de carbono complejos como los cereales integrales, las proteínas tanto animales como vegetales, las legumbres, las frutas, verduras frescas y el aceite de oliva como fuente principal de grasa saludable deben estar presentes a diario en la dieta de un niño”, señala.

La doctora Mesas también subraya la importancia de mantener un estilo de vida activo. Apunta que el ejercicio físico es parte esencial de la salud infantil. Hay que evitar el sedentarismo, reducir el tiempo frente a pantallas y videojuegos, y fomentar el deporte colectivo y los juegos al aire libre.

Además, añade que “comer juntos, con tranquilidad y sin televisión, es una forma sencilla de reforzar los vínculos familiares y favorecer hábitos saludables que se mantendrán toda la vida”.