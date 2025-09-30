¿Cómo donar médula ósea en Málaga?: es rápido, no duele y puedes salvar vidas con tan solo un gesto

Un donante de médula ósea en pleno proceso, en Andalucía en una imagen de archivo. Junta de Andalucía

Donar médula ósea es un gesto muy simple y pequeño, pero que puede cambiar la vida de una persona en tan solo un trasplante. Muchos son los que se han unido al registro de donantes este año en Málaga, concretamente 669, y otros tantos desconocen cuál es el procedimiento. Por ello desde EL ESPAÑOL de Málaga traemos los pasos que deben seguir los malagueños para hacerse donantes de médula.

Todos los que quieren ser donantes voluntarios deben tener muy en cuenta que al hacerlo aceptan el compromiso moral de donar progenitores hematopoyéticos de médula ósea o de sangre periférica a un enfermo de cualquier parte del mundo que, sin disponer de familiares compatibles, requiera un trasplante.

El único requisito inicial es cumplimentar un formulario y someterse a una pequeña extracción de sangre con el fin de determinar su grupo de histocompatibilidad.

¿Quién puede ser donante de médula ósea?

Todos los donantes de médula ósea están inscritos en la Red Mundial de Donantes de Médula Ósea, a través de REDMO. Los interesados deben tener entre 18 y 40 años y gozar de una buena salud.

El criterio de buena salud consiste en no sufrir enfermedad cardiovascular, renal, pulmonar, hepática o hematológica, u otras afecciones crónicas que requieran tratamiento continuado, y no tener antecedentes, o riesgo de haber padecido infecciones por los virus de la hepatitis B, C, o del sida.

Pasos a seguir para formar parte de REDMO

Los que quieran inscribirse en REDMO deben acudir al Centro de Transfusión de Málaga o a alguna de las colectas móviles que programan todos los meses. Allí les informarán sobre la donación, aclararán todas las dudas que puedan tener y les explicarán dónde le realizarán las pruebas de compatibilidad.

En este punto, deberán leer con detenimiento el documento de Consentimiento Informado, así como el reverso del documento de inscripción en el Registro. Una vez aceptadas todas las premisas deben rellenar el documento y entregarlo en el Registro.

Este documento lo deberá firmar un testigo (familiar, amigo u otra persona presente en el momento de su firma) y, por último, permitir que le extraigan una pequeña muestra de sangre para realizar las pruebas de compatibilidad.

A partir de este momento la información proporcionada y los resultados de las pruebas de compatibilidad quedarán registrados en la base de datos REDMO. Una vez codificados y protegidos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos 15/1999, los datos de compatibilidad quedarán integrados en la Red Mundial de Donantes de Médula Ósea.

Si apareciera algún paciente compatible con alguno de los donantes, serían citados para realizar una analítica de confirmación. Por este motivo, es necesario que los datos de los donantes estén siempre actualizados, comunicando al CRTS, o bien a la Fundación Josep Carreras, cualquier cambio de dirección postal, teléfono o correo electrónico.

El trasplante es una alternativa terapéutica

Cabe señalar que en 2024 se alcanzó el récord de 633 trasplantes de médula ósea en Andalucía. De este total, 357 trasplantes fueron autólogos, es decir, con células madre procedentes del propio paciente.

Asimismo, 276 fueron alogénicos, es decir, de donante y, dentro de estos últimos, el gesto altruista de los donantes no familiares alcanzó a 146 personas, 15 de ellos niños.

Este tipo de trasplantes es, en muchas ocasiones, la única alternativa eficaz para el tratamiento de leucemias, linfomas y otras enfermedades hematológicas. La fuente de células madre o progenitores hematopoyéticos puede ser de médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical.

Tan sólo el 25-30% de los pacientes que necesitan un trasplante alogénico tienen un familiar compatible; de ahí la necesidad de incrementar la cifra de donantes de médula ósea, para facilitar que todas las personas que necesiten un trasplante de médula ósea tengan posibilidad de conseguirlo.