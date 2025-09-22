Más de 37.000 malagueños esperan una operación: cirugías de cataratas, hernias y rodilla, las más solicitadas

Una operación de cataratas, de rodilla o de hernia son algunos de los procedimientos quirúrgicos que tienen más pacientes en lista de espera en la provincia de Málaga, según los últimos datos publicados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Entre los procedimientos con mayor demanda en la provincia también se encuentran los de genitales masculinos, las escisiones de lesión de piel, amigdalectomías, y operaciones plásticas de nariz, entre otros.

En los seis centros hospitalarios de la provincia, según los datos disponibles, hay en total 37.030 personas en esta lista de espera quirúrgica. En cuanto al tiempo de demora, depende tanto de la operación como del hospital donde se va a realizar la cirugía, pero oscila entre los 220 y los 29 días.

Por centros sanitarios, el Hospital Regional Universitario de Málaga es en el que hay más personas aguardando a que les llamen para una operación. En concreto, hay 15.137 pacientes en esta lista y la demora media es de 220 días.

Con respecto a las operaciones con mayor demanda, los datos de junio muestran que son procedimientos sobre dientes con 1.977 pacientes y 77 días de espera. También están las operaciones de cataratas (1.189 pacientes); procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama (865); amigdalectomías (787); y escisiones de lesión de piel (782).

El segundo hospital con mayor lista de espera quirúrgica es el Hospital Universitario Virgen de la Victoria con 9.264 pacientes y una demora de 97 días. En cuanto a los procedimientos, los que tienen más demanda son los de cataratas (1.029 personas); escisión de lesión de piel (642); una artroplastia de rodilla (575); operaciones plásticas sobre nariz (456); y otros procedimientos sobre párpados, conjuntiva y córneas (450).

Con menos pacientes en espera está el Hospital Universitario Costa del Sol. En este centro hay 6.275 personas aguardando una operación. La demora media es de 128 días, es decir, deben esperar alrededor de cuatro meses.

La operación de cataratas vuelve a ser la que más demanda tiene (941 pacientes); seguida de la escisión de lesión de piel (391); la reparación de hernia inguinal y femoral (335); otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (331); y reparaciones de hernia (302).

El siguiente es el Hospital de Antequera con 3.063 pacientes en lista con 199 días de espera. Al igual que en otros centros sanitarios, los procedimientos más demandados son la operación de cataratas (551 pacientes); la artroplastia de rodilla (244); las intervenciones sobre párpados y córneas (226); sobre músculos y tendones (182); y operaciones de nariz, boca y faringe (145).

En el Hospital de La Axarquía hay 1.648 pacientes en lista de espera y 66 días de demora. Los tres procedimientos con mayor demanda son los de cataratas (270 personas); la artroplastia de rodilla (136); y la descompresión de nervio periférico (124).

De cerca y en última posición con menos pacientes en lista de espera se encuentra el Hospital de la Serranía. Tienen 1.643 personas esperando su turno con una demora media de 87 días.

En este hospital la operación que necesitan más pacientes vuelve a ser la de cataratas (505); seguida de la reparación de hernia inguinal y femoral (119); otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre nariz, boca y faringe (63); y la artroplastia de rodilla (52).