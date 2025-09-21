El alzhéimer, el invitado indeseado en los hogares malagueños: unas 23.000 personas lo padecen, según AFA

Cada día que pasa, el alzhéimer es un invitado que se sienta a la mesa en cada vez más hogares malagueños. Es ese invitado desagradable, indeseado, del que no te libras en cada comida familiar. En su caso, no dice sandeces, sino que borra recuerdos, cambia rutinas y desordena emociones poniendo a prueba a familias enteras, que ven cómo uno de los suyos se va olvidando de ellos poco a poco.

Este 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzhéimer. Según las estimaciones de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (AFA Málaga), según la prevalencia de esta enfermedad en la población mayor de 60 años, la provincia cuenta con unas 23.000 personas afectadas por el alzhéimer, 7.500 solo en la capital.

“Es una dolencia que no entiende de edades ni clases sociales. El alzhéimer entra en una casa y afecta a todos, no solo al paciente”, insisten desde AFA Málaga, que este 2025 cumple 35 años de trayectoria y se ha convertido en un referente en la atención y el acompañamiento a quienes lo sufren en el plano local.

Una enfermedad devastadora

El alzhéimer es la forma más frecuente de demencia. Su inicio suele ser lento, con pérdidas de memoria reciente, pero avanza hasta comprometer todas las capacidades cognitivas, emocionales y conductuales. A la larga conduce a una dependencia total que recae, en la mayoría de los casos, sobre los cuidadores.

En Andalucía hay 110.199 casos de demencia registrados y solo en 2023 se diagnosticaron más de 8.000 nuevos casos de alzhéimer. La prevalencia ha crecido un 64 % en la última década. Y cada año aparecen entre 150 y 200 diagnósticos preseniles, en personas menores de 65 años.

Desde AFA Málaga recalcan la importancia de la detección precoz. “Un diagnóstico temprano permite frenar el avance de la enfermedad, ganar calidad de vida y abrir la puerta a nuevas terapias”, señalan. La asociación ha puesto en marcha iniciativas como el Club Social El Llano, centrado en la prevención y la lucha contra la soledad no deseada, uno de los factores de riesgo más importantes.

Este año, bajo el lema “Igualando derechos”, AFA Málaga y la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) reclaman que pacientes y familias reciban el mismo reconocimiento y apoyo que otros colectivos. Entre sus reivindicaciones destacan la agilización de la Ley de Dependencia, la creación de consultas de geriatría en Atención Primaria, la hospitalización domiciliaria y más inversión en investigación y biobancos de tejido cerebral.

Para conmemorar este Día Mundial del Alzhéimer, AFA Málaga ha programado una serie de actividades. Entre ellas, la proyección del cortometraje Viaje a los recuerdos, una conferencia científica a cargo del doctor Jesús Romero Imbroda, mesas informativas en El Palo y el XI Festival Corto del Palo. También se celebrará la III Marcha solidaria, que partirá del Ayuntamiento de Málaga y desembocará en la plaza Doña Trinidad, donde se celebrará la verbena Remember.

Tras más de tres décadas de trabajo, la asociación subraya que su mayor logro no está en las cifras, sino en las personas: “Nuestro orgullo es seguir acompañando a cada familia con profesionalidad, cariño y compromiso”.